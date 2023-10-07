最新日本必買手信排行榜　疫後薯條三兄弟、東京香蕉仍受歡迎嗎？

許多人出國旅遊總會帶伴手禮回國，分送給親朋好友。



旅遊部落客林氏璧發起投票，統計網友最愛的日本伴手禮TOP20。

【懶人包】一個圖輯看清2023最新投票結果 福砂屋長崎蛋糕再輸給它（點圖放大瀏覽）：

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廣受好評的「薯條三兄弟」今年勇奪冠軍，近期被網友認為過譽的「東京芭娜娜」也上榜。

林氏璧日前在Facebook粉專「日本自助旅遊中毒者」，公開網友票選「東京回購率最高的必買伴手禮土產」投票結果，並與4年前的投票作比較。

不過，也有不少人認為，「九成都過譽幾乎不會回購」。

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此次投票的前3名，與2019年的前3名品項皆相同。4年前的第名「薯條三兄弟」，今年打敗福砂屋奪下第1名，人氣居高不下；今年的第2名是4年前冠軍「福砂屋長崎蛋糕」，第3名則是4年前亞軍「Royce生朱古力」。

被稱為最強伴手禮的「東京芭娜娜」（TOKYO BANANA），近期被許多網友認為過譽，但也擠進前10名，從4年前第11名進步到第8名。

「Sugar butter tree」、「New York Perfect Cheese」、「白色戀人」今年排名也大大提升，皆擠進前10。

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不少網友回應，「東京香蕉連日本客戶都很愛送呀」、「薯條三兄弟孩子們最喜歡，我自己也喜歡」、「薯條三兄弟必買，獨立包裝也很讚」、「福砂屋真的好吃」、「Royce生巧真是我的心頭愛」。

而不少人也私心推薦「小倉山莊」，紛紛表示「最愛小倉山莊」、「小倉山莊是我2017結婚拿來當喜餅」、「心目中小倉第1名」、「希望小倉山莊不要大紅，我支持他快10年了，不想變限量」。

東京回購率最高的必買伴手禮土產TOP20：

1. 薯條三兄弟

2. 福砂屋長崎蛋糕（特別是五三燒）

3. Royce生朱古力

4. 小倉山莊的仙貝

5. YOKUMOKU雪茄蛋捲

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6. Press Butter Sand 焦糖奶油夾心餅乾

7. Sugar butter tree

8. 東京香蕉

9. Royce薯片

10. 白色戀人相關

11. New York Perfect Cheese

12. 東京牛奶芝士工廠餅乾

13. LeTAO乳酪蛋糕

14. 各地限定口味的kit-kat朱古力

15. 文明堂長崎蛋糕 銅鑼燒

16. GATEAU FESTA HARADA 法國麵包脆餅

17. 年輪家年輪蛋糕

18. 北山茶之菓

19. 一蘭拉麵土產

20. ひよ子小雞和菓子

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】