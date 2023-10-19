碰瓷黨？男子走出馬路捱車撞　網民關注2動作　女司機即時咁反應

究竟是奮力演出的撞車碰瓷，還是沒看清路面情況走出馬路肇禍？網上流傳驚險交通意外片段，顯示1名身材高大的男子於澳門1條窄小馬路旁，望一望左邊後便跑出，惟走到馬路中心時右方有私家車駛至，車輛收掣不及將男子撞飛。男子被撞到對面行人路，倒臥地上一會才坐起來，而車上長髮女司機在停車衟立即下車查看男子情況。影片上載後被大批網民瘋傳討論，有人質疑男子是碰瓷黨，認為他有意衝出馬路被車撞；不過，也有人指看片後見到男子2個動作，認為他只是亂過馬路走避不及，並非碰瓷，「佢一直由郁，唔係企定」、「佢望左，但架車喺右邊嚟，顯示佢唔係碰瓷」，有人提出該男子「係跑，動作快」，而一般碰瓷黨則是慢動作，故傾向相信是意外。亦有人直指片段恐怖，隨時釀成悲劇。



網上流傳片段顯示1名身材高大的男子於澳門1條窄小馬路旁，望一望左邊後便跑出，惟走到馬路中心時右方有私家車駛至，車輛收掣不及將男子撞飛。（fb「澳門交通現場」影片截圖）

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「啲咁嘅X街……見到有車嚟都仲衝出去！碰瓷？自殘？還係無腦？」相關影片相信是店舖的閉路電視片段，顯示事發地點為澳門氹仔舊城區的告利雅施利華街及耶都地巷交界位置，該處馬路寬度只能容納1輛車駛過。

影片顯示事發日期為9月21日下午2時12分左右，當時天氣晴朗，能清楚看到路面情況。1名身穿白衣長褲、身材高大的男子站於馬路邊似在等候過路，當1輛私家車從遠處駛近時，男子似是做出準備動作，在車輛駛至前跑出馬路。

影片中見到男子過馬路前曾望向左邊，惟過路時有車從右邊駛至把他撞倒。（fb「澳門交通現場」影片截圖）

男子過路前曾轉頭望向左邊，本以為以其身型，理應跑4至5步便能橫過馬路，惟右邊卻有車駛至，他因「與車鬥快」落敗而被撞飛，隨即滾到對面行人路並趴於地面，狀甚痛苦。目擊過程的途人嚇得站在原地，不懂作出反應，幸好男子很快便自行坐起，而私家車的長髮女司機得知男子被撞則急急下車查看，影片至此結束。

幸好男子很快便自行坐起，而私家車女司機即時把車停下，急急下車查看，影片至此結束。（fb「澳門交通現場」影片截圖）

影片其後被分享至澳門交通群組，有網民直指片段非常驚險，幸好司機駕駛速度不算太快，未有釀成悲劇，「好彩司機揸得慢，唔係真係拜拜都似」、「傻㗎，傻㗎，傻㗎」、「累人累物」。

不少網民質疑捱撞男子是「碰瓷黨」，有意在車輛駛至時衝出被撞，同時擔心司機或要無辜承受後果，「碰瓷啦！睇到佢望住架車」、「佢衝出去前仲望一望後面，犯罪心態好明顯」、「碰瓷？見到車先跑？」、「要死就死遠啲啦！害死個司機啊」。

不過，有網民指影片中見到受傷男子過路前曾望向左邊，而車輛卻從右駛至把他撞倒，懷疑他可能「睇錯方向」；另外，一般碰瓷黨都慢動作捱撞，但男子卻是快快步想衝過馬路，「跑住過去，唔似碰瓷」，認為事件是意外。