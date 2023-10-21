8歲女童看風景被光頭男性侵　重判即上訴　母求：別毀掉女兒人生

女童有必要說謊？台灣前年發生性侵案，林姓男子在桃園進行大廈外牆維修時，在電梯遇見8歲女童，「邀請」對方上頂樓後，突然從身後抱起女童，摸她臀部及下體，並用手指性侵，直至女童哀求才放她走。不過，林男全盤否認，反指是女童要求他抱起看風景，由於法官認為女童、母親及保安的證供可信，一審已判刑3年2個月。



林男不服上訴，結果高院法官改依對未滿14歲之女子犯強制性交罪成，重判監禁7年6個月，女童母親苦求林男「請不要毀掉女兒人生，還要毀掉女兒的童年，做人要有良心」，但林男仍不服上訴到最高法院，目前正在審理。



法官認為女童事發時只有8歲性知識不足，如非親身經歷，不可能描述得如此具體。（示意圖／Getty Images）

案情指，林男2021年在桃園某大廈外牆進行磁磚修補工程時，在電梯遇到1名當時只有8歲的女童，邀請對方到頂樓看風景，其間從身後抱住女童。林男進而摸女童臀部及下體，對方大驚即叫不要碰，他未理會女童掙扎，用手指性侵對方得逞。直至女童哀求離去，他才收手。女童即向保安求助，對方通知其母親，警方接案即拘捕林男。

林男在庭上辯稱，是女童要求抱起看風景，自己抱一下就放下來，之後是女童自己衝去看風景的平台，他趕至將女童拉下，沒有亂摸。保安作供指，認識兩母女1年多，因為母親晚下班的關係，女童常去保安室，憑過去的認識，認為女童不會說話誇大。女童當天跑來說被「光頭阿伯」性侵時，他們聽完信確有其事，馬上聯絡其母，後來還請母女盡快報警。

女童作供指，見到「光頭男生」（即被告）在區內工作，當天坐電梯回家時，光頭男叫等他入電梯。女童因為太累忘記按樓層，注意到時已到頂樓，這時光頭男行出電梯，又不准關門，要她行出去。在頂樓時，光頭男突然摸她屁股，亂摸她「上廁所的地方」，因為老師說那是私密部位，別人不能碰，她便不停叫光頭男停手。對方一直摸私密地方，她掙扎不來，感覺很不舒服。

母親指現時女童見到和被告外貌相似的男性都會很害怕。（示意圖／Getty Images）

一審法官信納女童、其母及保安員供詞，判林男強制猥褻罪成，判監3年2個月，林男上訴至高院。二審時法官指出，林男當時違反女童意願強制性交，應構成對未滿14歲之女子犯強制性交罪，要更改控罪。而林男上訴時，一味否認及指責一審法官不當，未提出其他證據，法官認為其上訴無理。

女童母親指，女兒現在一談起此事，或看到和林男容貌相似的男性都會很害怕，雖然林男矢口否認，但她認為女兒沒理由要特別誣衊他。

高院法官認為，案發時女童只有8歲，沒有足夠性知識，如非親身經歷，她不可能描述得如此具體，而且兩人本身不認識，女童沒必要故意作假證，因相關證言都關係到自己的不堪情節。女童事後曾到醫院檢驗，的確未驗出林男的生物證據，但考慮到事發後已相隔數小時，可能因上廁所等因素無法取證，綜合女童本人、母親、保安的證供，及女童事後發的情緒，認為女童可信。

法官續批評，林男見女童年幼易欺負，利用對方滿足自身性慾，嚴重損害人性尊嚴，對女童身心發展有重大不良影響，不應輕判。由於他始終否認控罪，未達成任何和解，事後態度亦不可取，女童提出希望重判，而母親還表示「請被告不要毀掉女兒人生，還要毀掉女兒的童年，做人要有良心」，終決定撤回一審判刑，改依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，重判有期徒刑7年6個月。

林男仍然不服，案件目前上訴到最高法院審理。

（綜合）