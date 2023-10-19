懷孕4月摔下樓梯　人妻慘歷流產　翻看家中監控驚揭「奶奶害她」

被奶奶討厭還害到流產？台灣1名人妻在網上發帖控訴奶奶嫌棄她不富有，為了逼她離婚害她流產。當時她懷孕已經4個月，某日下樓時突然在樓梯滑倒摔下來，不但摔至流產，還影響了日後懷孕的可能。事後翻查家中監控錄像，才發現是奶奶故意在樓梯上倒油。她懷疑奶奶是想令她失去孩子後提出離婚，雖然想控告對方，但考慮到對方是丈夫的母親，最終只能將奶奶痛罵一頓並表示不再相見。



台灣1名人妻在懷孕4個月時，從家中樓梯滑倒摔下來，最終摔至流產，還影響了日後懷孕的可能，事後發現原來是奶奶在樓梯倒油。（非當事人，GettyImages）

台灣1名人妻在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖控訴奶奶害她流產，又指忍了奶奶3年終於忍不住破口大罵對方。她知道奶奶一直不喜歡自己，因為她不像其他新抱般富有，而且奶奶原本看中的新抱人選是另1名女生，總是處心積慮想兒子離婚。因此，人妻婚後就和丈夫搬出去住，甚少回婆家，「真的不想回去看人臉色，也不想聽人家酸我不能生」。

早前，她和丈夫出國旅行，回來後驚喜發現懷孕。丈夫擔心她自己在家，便邀請她父母來陪她照顧她，並在家中安裝監控。可是，孕期到了4個月的某天，她的父母出去買菜時，她剛下樓就從樓梯摔下來，慘跌至流產及腦震盪，且此生也難再成孕。

人妻指，到醫院後，奶奶一直說話「很難聽」地罵她父母，這時丈夫突然開聲對奶奶說「你應該不知道我家有裝監視器吧，這樣我上班的時候，才知道我老婆安不安全」，奶奶即時驚訝得閉上嘴。原來，奶奶從老爺那裏拿了他們家鎖匙，趁親家夫婦外出時，偷偷溜進門在樓梯倒油，害人妻摔下樓梯。人妻認為對方是想令她失去孩子後離婚，「以為讓我失去孩子，我就會離開」。

人妻事後翻查家中監控錄像，才發現是奶奶故意在樓梯上倒油。（unsplash）

後來人妻不再到婆家，也以為奶奶會收斂，沒想到對方卻和親戚亂傳謠言，令親戚們冷待她。直至日前有親戚的新抱將真相告知，人妻即時忍無可忍，叫丈夫載她到婆家，並對着奶奶怒罵：「我這輩子無法再懷孕也是你造成，我就等著你的報應。你死了，我也不會回來拜你，更不會送你」、「我恨死你了」。而丈夫也力挺她，指人在做天在看，又叫母親「好自為之」，兩人離開婆家後，丈夫又安慰她「天塌下來還有我頂着」。

人妻表示，本來是想告奶奶，但考慮到丈夫感受便一直沒有行事，「站在老公的立場想，畢竟那是他的媽媽」，而且她父母也勸她就算告了奶奶，孩子也不會復活，還可能傷害到丈夫，令感情產生裂痕，「不要因為一時的怒氣毀了你的婚姻」。

帖文在網上引起極大迴響，不少網民都高呼「震驚」，並認為樓主不應姑息「惡毒奶奶」，建議她報警，「原以為這種事只會出現在八點檔連續劇，沒想到現實中真的有這種惡人！」、「沒看過這麼喪盡天良的，就算再不喜歡媳婦，孫子有一半是自己兒子的」、「這個沒讓她去坐牢有點可惜，都有證據了」、「去報警，這是命案耶，抓她去吃牢飯」、「這好誇張，婆婆是精神有問題嗎？居然還殺未出生的小孩，她是不是還想着要讓你的命也賠掉」。