14歲女童被灌醉　遭男友公廁内性侵　閨密男友同伸狼爪　下場慘了

新加坡發生一宗輪姦未成年女童案件。1名14歲女童因擔心男友尋找其他女生飲酒，於是被迫和對方到公園飲酒，其間兩人開啟直播。女童閨密和男友發生爭執後，男方見到他們直播飲酒，趕到公園借酒消愁，其間女童不勝酒力，由2男攙扶到公廁，但他們露出狼相，先後將她輪姦，又一度用外套遮掩女童臉部，讓她不知道是誰下手。

女童事後哭泣怪責男友出賣自己，但由於仍然深愛對方，所以沒有即時報案，直至分手半年後，才將事件告知老師，再轉告給母親報警。案件經審理後，當地法官判閨密男友罪成，即將決定刑罰，至於前男友則面臨教唆他人強姦和性侵等多項罪名。



女童被灌醉後，遭時任男友和閨密男友輪姦。（示意圖/Getty Images）

受害女童2019年10月和一名比她大7歲的男子交往，她的閨密亦和另一名男子拍拖，閨密男友曾經和她在同一間中學讀書。

案發2020年6月27日晚上，當時14歲的女童被時任男友邀請一起飲酒，雖然她已經戒酒，但由於男友稱如果她不赴約，就會找其他女生共飲。由於擔心失去男友，所以女童最終赴約，2人當晚大約7時到兀蘭長堤坊買酒，繼而前往海軍部公園直播飲酒。

當時16歲閨密男友透過直播得知事件，向女童稱自己和女友口角，感到煩悶，詢問可否加入。女童立即諮詢男友，獲得對方同意後，便叫閨密男友前來公園，3人繼續飲酒。女童一度拒絕再飲，但因被男友斥責，唯有繼續飲酒。後來女童不勝酒力開始狂吐，男友叫她到公廁清理，但她醉到難以站穩，2男唯有扶她到公廁清洗，其間輪流將她性侵，甚至用外套遮掩女童臉部，讓她不知道是誰下手。

閨密男友認罪，前男友則面臨多項控罪。（示意圖/Getty Images）

事後女童哭泣怪責男友出賣自己，但她當時仍然深愛男友，所以讓他送自己回家。3個月後2人分手收場，分手後約半年，女童才向老師透露事件，校方隨即轉告其母親，女童母親聞訊報警。

案件在當地高等法院提堂，控方指出，現年19歲的閨密男友案發前已經干犯偷竊，在保釋期間性侵受害人，行為罪加一等。受害人案發時遭男友壓在公廁地板上無法掙脫，被告仍乘人之危，要求法官判處入獄8至10年，以及6至8下鞭刑。被告認罪後，法官將會諭令控方準備報告，以評估被告是否適合進入青年改造所，並擇日判決。至於受害人的男友則被控教唆他人強姦和性侵等罪名等多項罪名，案件有待審理。

（綜合）