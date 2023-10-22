驚險！BB車衝出馬路　媽媽滑手機未發現　幸好心鐵騎停車「叫醒」

粗心大意的媽媽！網上瘋傳26秒影片，顯示台灣有媽媽只顧玩手機，嬰兒車從騎樓滑出，上面還有寶寶，直直衝出馬路都未察覺。幸好路面不平，嬰兒車經過路緣石後停住，有好心鐵騎士停車查看家長位置，發聲提醒後媽媽才衝出來。網民痛斥該媽媽沒有責任心，「要滑手機就把嬰兒車煞住啊」，又認為情況嚴重，已經可以通報當地社會局。



網民拍到有嬰兒車從騎樓滑出，直直衝向馬路。（fb專頁「爆料公社」影片截圖）

台媒報道，facebook專頁「爆料公社」日前流傳影片，一輛嬰兒車從騎樓滑出行人路，再直衝到馬路上，幸好路面不平，嬰兒車經過路緣石時卡一卡，又「倒車」停在馬路上。有鐵騎士駛經時發現嬰兒車，四圍查看後指住前方，這時寶寶的媽媽才衝出來，將嬰兒車搬回行人路，影片拍到車上有寶寶。

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事發於新北市板橋區，網民拍到驚嚇一幕，嬰兒車連人帶車衝出馬路時四圍不見家長，「嬰兒車都在自我放飛了，媽媽還在滑手機」。原來媽媽在騎樓滑手機，幸好有途經的善心鐵騎士發現大聲提醒，她才跑出來。

網民認為事件離譜，「太誇張了」、「傻眼」、「沒責任心的媽媽」、「小孩好可憐，有這種媽媽」、「要滑手機就把嬰兒車煞住啊！重點嬰兒車都溜走了竟然可以毫不知情」。不少人希望寶寶的家人可以看到影片，「大人的問題，可憐的是無辜的小孩」、「希望他家人可以看到」、「可以通報社會局了吧，台灣的亂象」。

（綜合）