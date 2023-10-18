美容師自殺出租屋淪凶宅　樓價暴跌39萬　業主向家屬索償結果是…

不少人介意住在凶宅內，所以相關物業價格自然大受影響，而台灣曾有美容師在租下的單位內疑因抑鬱症而輕生，業主不甘單位淪為凶宅，令樓價大跌159萬新台幣（約39萬港元），遂向死者的遺棄繼承人兼保證人，即死者母親索償200萬新台幣（約48萬港元）。案件經過兩次審訊，法官也認為死者母親並非保證人，而女死者輕生時未有想到會令單位變成凶宅，因而兩度判業主敗訴。

然而業主不服判決再上訴，最近法院再審時認為死者雖有抑鬱症，但生前具識別能力，可預見在單位輕生會讓房子變凶宅，屬「間接故意」造成樓價貶值，終判業主逆轉勝訴可獲得賠償。



業主因女租客在單位輕生而令樓價大跌，他向死者母親索償，兩度被判敗訴後，終逆轉獲判可獲賠償。（《與鬼同住》劇照）

綜合台灣媒體報道，涉事單位的業主王男於2020年5月，以每月1.6萬新台幣（約4,000港元）將北高雄1個單位租給黃女經營美容工作室。

翌年1月，黃女卻因抑鬱症在屋內自殺，令單位淪為凶宅，嚴重影響樓價，大跌159萬新台幣（約39萬港元）。而黃母身為連帶保證人兼遺產繼承人，王男因而向她索償200萬新台幣。

案件初審時王男指黃女在其單位輕生，令單位減至六折也難以出租，王男認為黃女來租屋時由黃母陪同，並在租約上簽下連帶保證人，再者黃母是黃女的遺棄繼承人，因此對黃母提告要求200萬新台幣損失賠償。

法官在初審時認為王男未能證明黃母曾在連帶保證人一欄簽名，且黃女自殺後的1個月，單位就以同樣租金租出，顯見單位並未貶損，遂判王男敗訴。

法庭認為黃女生前仍具識別能力，可認知到輕生會令單位成為凶宅，認為屬「間接故意」造成樓價貶值，王男因單位成為凶宅受損而獲判賠償。（《與鬼同住》劇照）

而案件二審時，法官認為單位確因黃女輕生貶損159萬元新台幣，但王男事後曾傳短訊予黃母稱「她（死者）很照顧這個家，謝謝你女兒用心照顧房子」，認定黃女並非故意輕生造成房價受損，加上黃母非租約保證人，駁回王男的上訴。

王男不忿再提上訴，最高法院以黃女輕生時是否具識別能力，但二審時法官未有加以調查，僅憑黃女輕生時並無想到單位會成為凶宅，而判王男敗訴，案件須發還重審。

至最近案件再審，法官認為黃女輕生導致單位成為凶宅，損己不利人，雖黃女生前曾就抑鬱症到精神科求診，但她仍具識別能力，可認知到輕生會令單位成為凶宅，認為屬「間接故意」造成樓價貶值，認為王男因單位成為凶宅受損，而黃母身為黃女繼承人，改判王男勝訴，黃母應在黃女遺產範圍內向王男作出賠償。

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