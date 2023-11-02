公屋首派畢業！輪候8年獲這屋邨365呎單位　網民讚1點：個則超正

苦候公屋多年終於有着落！有網民在公屋群組分享喜訊，指以4人家庭身份排公屋7年11個月，近日首派葵青石蔭的365呎單位，月租2,656元，感恩稱「首派畢業喇」，並分享內部照片。許多人大讚單位間隔好，窗戶分布很方便間房，還正能量爆發齊恭喜樓主，她亦無奈道港人如果以正常方式排隊，幾乎都要7至8年才獲配單位，但有同樣首派葵青區類似公屋的網民就指已拒絕編配，批評「好舊，又井字型」。



樓主4人家庭輪候公屋7年11個月，最近首派畢業。（資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，指以4人家庭身份輪候擴展市區公屋7年11個月，「終於到我報喜首派畢業喇」，特別分享交鎖匙的照片，「終於簽咗約」。

照片所見，單位間隔方正，而且有不少窗戶，屋內採光不錯。樓主透露首派為葵青石蔭365呎單位，月租2,656元。輪候公屋多年，她感謝一眾網民多年來不停解答疑問及分享排公屋的資訊，「祝大家都派到心水」、「安居樂業」，又慨嘆「香港人的無奈，正正常常排隊，就係要7至8年起」。

許多網民和樓主分享喜悅，「好大」、「恭喜」，還看出單位是石蔭邨和諧式公屋的尾房，「會有細窗台？定係我記錯？」，大讚單位內窗戶多、分布亦好，如果間房可確保到通風，「呢個則超正，可以間到3間房，全部有窗」。

樓主稱目前打算間兩間房，這樣廳和房間都可以有窗。不過，有網民指首派獲類似單位，位於葵青區的麗瑤邨，但已拒絕配房，認為「好舊，又井字型」。

（綜合）