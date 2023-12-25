公屋申請｜被揭漏報銀行戶口擁咁多存款　港爸被告憂遭DQ：無天理

【公屋申請／漏報／公屋輪候】公屋申請一定要檢查好所有資料！有港男於網上發文表示，他一家三口輪候公屋4年多，本來差不多「守得雲開見月明」等到派樓，卻被揭發他原來漏報了1個銀行戶口，內裏仍有數萬元存款，結果「俾房署職員告」，憂慮可能會被取消公屋申請資格，直斥「無天理，好灰！」。

帖文引來網民熱議，有人批評「自己冇報俾人告就無天理，將自己問題，變做係人哋問題」；也有網民分享同類經歷，建議樓主嘗試向房屋署求情或找社工協助，「我之前係審批嗰時上去同主任解釋返點解報漏咗，之後佢只係出信警告咗我，但最後都合格」。



有港男於網上發文，表示一家三口輪候公屋4年多，本來差不多「守得雲開見月明」等到派樓，卻被揭發他原來漏報了1個銀行戶口。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文表示，他是單親爸爸，育有2名患ADHD（專注力失調及過度活躍症）小孩，分別2歲及5歲，一家三口申請公屋「新3（新界3人單位）」輪候4年多，本來差不多等到派樓，沒想到突生變故。樓主指，因被人告發他漏報1個銀行戶口，遭房屋署職員提告，只能驚慌問道：「點算好？漏報咗1個銀行戶口……」

樓主上載的房屋署信件提到，有人提出告發。（Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」）

樓主上載的房屋署信件提到，「有人提出告發，指稱你在2022年6月1日於九龍橫頭磡房屋委員會客務中心申請分組，在申請房屋條例(第283章)中的租契時，明知而作出虛假陳述，即聲稱截至2022年5月31日你的存款的資產淨值為18,551.09元」。

樓主指出，漏報戶口的8萬元為他過去向銀行借貸所得，當時用作生活費，直到公屋申請資產審查日期，戶口內還有數萬元存款。他強調連同該戶口的存款，總資產仍不超過10萬元，而他月入1.2萬至1.4萬元，是低收入人士，直斥「無天理，好灰！ 一波三折埋門仲要可能取消資格。3人計算！加晒咁多個戶口都唔過10萬！月入得12,000至14,000！咁都要搞一搞我」。他只好求問網民應對方法：「有無師兄曾經試過呢個情況？可以上訴？」

對於被揭發漏報戶口而影響公屋申請，樓主直斥「無天理」。(《回歸》劇照）

帖文引來網民熱議，有人批評樓主「自己冇報俾人告就無天理，將自己問題，變做係人哋問題，個個好似你咁仲得了？」、「你啲錢借返嚟做生活費，但係又話唔記得，其實都好惡搞」，但亦有網民認為，「唔超過（公屋申請資產限額），冇直接得益，體諒下啦」。

另有網民分享同類經歷，建議樓主嘗試向房屋署求情或找社工協助，「我之前係審批嗰時上去同主任解釋返點解報漏咗，之後佢只係出信警告咗我，但最後都合格」、「你借錢應該有紀錄，試下拎埋借貸紀錄上去問下」、「不論你銀行有冇錢，幾年冇用又冇錢嘅銀行都要報埋㗎，你睇下有冇得求情／搵社工啦」。