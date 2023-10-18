新移民婦遭舉報內地有樓　上訴後1原因要交出公屋　網民嘲：抵X死

市民申請公屋時必須申報所有資產資料，包括收入和在香港境外的物業，一旦有任何隱瞞，單位隨時被收走。1名新移民婦人在網上表示，輪候公屋大約6年終於上樓，但住了6年後最近收到房署通知指，收到舉報證明她在重慶有車有樓，於是展開調查，雖然沒有收到內地部門回覆，卻發現其上樓前半年的收入超出申請公屋規定，婦人辯稱再經計算後，只是超出600元，但仍然上訴失敗，28日內需要搬走，請教大家如何處理其個案。惟網民對此笑言「入嚟笑X妳抵X死㗎」、「原來舉報可以收屋，大家日後要多多留意隔籬左右啦」、「收得妳樓，咁即係妳有瞞報及有實質利益啦！舉報得妳，一定係自己人，好清楚妳家底」。



由於樓主上樓前收入超出申請公屋規定，所以被勒令交出公屋單位。（資料圖片）

樓主在facebook專頁「公屋討論區」表示，一家人2011年申請公屋，2017年7月上樓，目前住了6年，但本年5月收到房屋署通知，要求她到黃大仙房署辦公室見主任，對方稱收到投訴，指她在重慶有樓有車，已經取得其當年任職的公司提供的資料，顯示樓主上樓前1年、即是2016年7月至2017年7月的收入證明，並致函給當地的內地銀行、國家土地管理局和車輛管理所，但沒有收到回覆。

樓主堅稱自己無樓無車，所以銀行等人無法回覆，但署方指樓主上樓前的半年入息收入超出申請公屋規定，懷疑她不誠實申報資料，樓主卻稱當年取樓時房署主任叫我填寫資料，她當時只是寫下大概收入，亦即2.1萬元左右。不過，按照公司提供的資料，樓主當時實際收入較申報金額再多至少3000元，連同丈夫收入，已經超過當年房署要求的3人單位收入金額22,390元，所以樓主一家沒有資格入住公屋。

但主任表示，樓主有1次上訴機會，要求她向前公司取資料，以證她當年部份入息不屬於入住公屋前半年的收入，樓主依言照做，但按照當年3人單位平均每月收入22,390元，自己仍然多了600元左右。

樓主慨嘆只是低收入家庭，一家人交還公屋後不知能搬去何處。（示意圖/Getty Images）

樓主事後向上訴委員會主任遞交證明資料，最終上訴失敗，樓主一家需要在28日內搬走，慨嘆「這種低收入家庭，就靠老公一個人返工，又沒有存款，能搬去哪裡？」，批評「那麼多人住公屋…有車有樓不去查，來查我們這些低收入家庭」，現時公開遭遇，提醒申請公屋人士取樓前半年的收入都不能超出公屋規定，同時亦又望請教眾人，她目前「應該怎麼處理？麻煩給點意見，感謝！」。

然而，更多網民支持當局做法，紛紛留言指「入嚟笑X妳抵X死㗎」、「原來舉報可以收屋，大家日後要多多留意隔籬左右喇」、「收得妳樓，咁即係妳有瞞報及有實質利益啦！舉報得妳，一定係自己人，好清楚妳家底」、「政府做得好，支持！」。

（公屋討論區）