台灣人體驗「正宗香港小巴」　駛經山路嚇呆　一動作出賣受驚指數

香港小巴聲名在外，乘客在車上感受的速度與快感更讓其有「亡命小巴」之稱。最近1名嫁來香港的台灣媽媽就在社交平台分享趣事，稱1名台灣友人來港，堅持要體驗「正宗的香港小巴」，未料樓主很快便收到對方傳來的照片，顯示她正拼命緊握着小巴扶手，樓主與不少網民紛紛爆笑，並稱白天的小巴只是「初級版」，笑言「搭通宵小巴先係見真章」，認為樓主友人仍未見識小巴司機的真正技術。



1名人妻發文稱其台灣友人來港，堅持要體驗「正宗的香港小巴」，她只好提醒對方記得扣好安全帶。（示意圖 / 資料圖片）

facebook專頁「暴龍媽媽」日前發文，稱其1名女性友人來香港出差，目的地附近沒有港鐵站，只能搭小巴，故她建議友人乘搭的士，惟對方卻一口拒絕，堅持要體驗「正宗的香港小巴」。由於小巴路線會駛經1段山路，樓主聽後只好提醒友人上車後記得扣好安全帶，並希望對方「盡情享受速度帶來的快感」。

樓主在帖文中稱，自己不久就收到朋友來的照片，顯示她右手緊握着座位旁的扶手，五指出力，沒有一絲鬆懈。樓主笑言「完全感受到手多用力死抓着」，並立即告訴友人，「香港人沒有在握這根（扶手）的啦，大家都是繼續淡定滑手機，一邊跟着小巴的節奏搖擺」。

樓主不久就收到朋友來的照片，顯示她右手緊握着座位旁的扶手，五指出力，沒有一絲鬆懈。（fb「暴龍媽媽」圖片）

帖文一出即掀起網民熱議，不少香港人留言表示身同感受，「我坐過一次，尤其是下坡路段超恐怖」、「以前沒有限速時，半夜旺角回家的叫『亡命小巴』，就是10分鐘返到沙田圍了！」、「早上的小巴算什麼？要體驗當然要坐凌晨的小巴」、「紅色的體驗更讚」、「叫她試試晚上從荃灣坐小巴到荔枝角左右，比地鐵還快」、「這根用來睡覺敲頭的」；亦有部份網民認為告訴司機下車更為可怕，「最恐怖不是速度，而是叫下車」。