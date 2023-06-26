女子搭紅頂小巴欠5毫車資　付500元叫司機找續　掀口角互罵半個鐘

現時全港仍有紅色小巴都不設八達通機，乘客上車前自備零錢和準備足夠金額已是約定俗成的「規矩」。最近1段影片在社交平台掀起討論，顯示1名女子指控小巴司機對乘客態度極差和非法禁錮。司機則不滿女子未付足8.5元的車資，在尚欠5毫的情況下竟拿出500元紙鈔，認為對方明顯「玩嘢」。雙方在片中爭吵近半小時，事件最終要報警處理，影片亦引來大批網民熱議究竟誰對誰錯。



最近1段影片在社交平台掀起討論，顯示1名女子指控小巴司機對乘客態度極差和非法禁錮，最後要報警處理。（facebook影片截圖）

該段長近30分鐘的影片被網民上傳至facebook群組，顯示1名女乘客在小巴上與司機爭吵的過程。影片一開初，女子指控司機非法禁錮，拒絕讓她下車，又稱司機對每位乘客的態度都非常差，「個個乘客上車落車都要俾佢鬧」。在兩人爭吵期間，有不少乘客上上落落，司機曾對其他上車乘客表示可以電子支付。

據女方的說辭，她稱當日於旺角上車，本應支付8.5元車資，惟當下由於尚欠5毫，她便下車並表示另尋方法找該5毫，不料被司機辱罵。她其後拿出500元，向要求司機找續499.5元，對方卻給她10元、20元和硬幣等小額貨幣，她遂說道「我畀咗8蚊你，爭你5毫子，我話即刻落車搵畀你，跟住你喺度鬧我啦」。她亦批評司機眼見車上乘客愈來愈多，便開始「扮可憐」，又稱司機罵人在先，她已報警處理，直言「我大把時間，大家鬥時間多，我唔使養家」。

至於男司機一方，他在片中認為女乘客「玩嘢」，表示「爭5毫子，叫佢畀，攞張500蚊出嚟玩我哋，跟住唔落車，仲要話人非法禁錮佢，人哋行緊站㗎，每個站都有停有上落客㗎」，又不滿對方罵他是「乞丐」。其後因女乘客報警，司機便着對方讓警員到黃大仙總站，待所有乘客下車再處理。

影片最後顯示，至少2名警員到達現場，分別向司機和女乘客了解事件的來龍去脈，其間女方強調必須要司機道歉，惟鏡頭最後在警員要求下被關閉，故未知事件最後結局。

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影片一出便引來大批網民關注，有支持司機的網民認為，準備車錢的責任在於乘客一方，片中的女子是無理取鬧，「準備零錢搭車不嬲都係乘客責任」、「睇到件事嘅開端就係搭車唔夠錢，但又唔肯落返車，擺明玩嘢」、「鬧人乞兒都衰啦，人哋開小巴有乜得罪先，小巴司機係冇妳咁多時間慢慢玩，阻住人搵食」、「我撐司機，妳明知冇得八達通，係咪一早要拎定車資？妳冇散紙要同司機講定㗎，8個半就係8個半，第一次搭小巴咩」。

另一邊廂，部分網民則指出，片段沒有顯示事件的導火線，認為司機只是剪輯出對自己有利的片段才上傳至網上，留言指「冇前傳」、「冇前因後果，睇咗幾秒已經唔想睇落去，你只係出對你最有利嘅片段，算吧啦」、「冇前有尾，如果真係有道理唔該司機大哥擺晒成條片出嚟啦」、「自己個樣遮，人哋個樣就出晒街，你仲勁啦」。