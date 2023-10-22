情侶住酒店1年後收被偷拍私密片　重返揭偷拍鏡頭仍在　酒店咁講…

細思極恐！內地有情侶去年入住廣西南寧1間酒店，今年突然收到陌生人發來5段偷拍的私密影片，「主角」正是他和未婚妻，更附上2人身份證及電話等資料，跟他們入住酒店時提供的一樣，對方稱聲是在色情網站意外發現。2人認為對方想勒索，馬上報警及重回酒店，結果在同1房間的吊燈內發現2個偷拍鏡頭，惟酒店堅稱他們也是受害人，只願退還4,500人民幣（約4,870港元）的房費。



胡先生曾仕住廣西南寧的酒店，1年後收到5條倫拍他和未婚妻的私密片。（微博影片截圖）

內媒報道，廣西胡先生去年和未婚妻入住南寧萬紫千紅酒店的包房。到今年7月，有陌生人加了胡先生未婚妻的微信，傳來了5段私密影片，裏面主角正是胡先生和他未婚妻。

陌生人聲稱該5條私密片是在「黃色網站」（色情網站）發現的，胡先生猜對方是想勒索。陌生人又發來2人的手機號碼及身份證資料，跟他們入住酒店時登記的資料一模一樣。胡先生坦言看完後「感覺腿都軟了」，決定回到酒店調查；當晚11點，他要求入住同一客房，拆開吊燈發現有2個一大一小的偷拍鏡頭，於是馬上報警，目前已立案調查。

胡先生曾仕住廣西南寧的酒店，1年後收到5條他和未婚妻的私密片。（微博影片截圖）

不過，酒店經理喊冤，認為酒店也是受害者，他們已排查過其他房間，未發現異樣，願意退回3個月、總數4,500人民幣（約4,870港元）的房間費用。胡先生則提出要賠償3萬（約3.2萬港元），酒店的股東仍未達成共識。

事件引起網民嘩然，「感覺收到視頻，比被偷拍更可怕！誰給他發的視頻？目的何在？發視頻的人抓住沒有？」、「攝像頭實名購買從源頭解決才行」。許多人認為酒店無論如何都一定有責任，「如果酒店沒問題，請問視頻怎麼發給本人的呢」、「居然能精准發送短信給顧客，這酒店絕對負有很大責任」、「酒店可以檢查身份證，可以每日打掃，卻不能每日檢查攝像頭」。

（綜合）