酒店辦婚宴400賓客先後食物中毒　酒店拒賠　當局咁回應激嬲網民

河南發生大規模食物中毒事件！180人席同1間酒店舉辦的婚宴後，逾100人陸續出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀求醫，有人更嚴重到要入院數天，大部份人被診斷為食物中毒或急性腸胃炎，作為婚禮主人家的女子，初時以為只有家人感到不適，後來才知過百名賓客也受影響，感到又嬲又不好意思，遂向酒店及相關部門投訴，可是當局以檢驗了酒店食物，卻找不到病源，又認為他們不符合食物中毒的病徵，判定是諾如病毒引起，因此判定與酒店無關，酒店本來願意賠醫藥費，隨後又反口，拒負責任。

女子認為當局過了數日才去驗查酒店食物，根本未能作準，加上她及後收到有其他宴會的300名賓客也出現食物中毒徵狀，準備再次向酒店作出投訴。事件在網絡上瘋傳，引來不少網民熱議，「即使是諾如病毒，酒店也有責任吧，食材和餐具器材沒有嚴格消毒」、「預制菜，呵呵！」及「好好查查，是怎麼回事」。



400名市民前後數天曾到河南同1間酒店出席婚宴後，出現上吐下瀉被診斷為食物中毒。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事主為居於河南駐馬店平輿縣的王女，她指10月1日，其弟在縣內一家酒店舉辦婚禮，當天設宴18圍，大約180名親友出席，當天下午3、4點有20多人家人出現肚瀉及嘔吐，而王女則在晚上上吐下瀉，當時她並無在意，以為是腸胃問題，而親友又礙於情面而沒有即時通知她，直到隔天王女聽到其他親友提起，才得知原來有100多名賓客都出現腹瀉等症狀，被診斷為食物中毒或急性腸胃炎，有的人要留醫數日才康復，讓她感到抱歉又生氣。

王女於是向酒店反映事件，酒店本來同意賠償她及受影響人士醫藥費，隨後卻反口，稱與酒店無關。王女隔天再到平輿縣市場監管局投訴。而平輿縣市場監管局後來到酒店對食材進行抽驗，回覆王女局方沒有發現過期、變質和引起疾病的問題，不過王女未能接受這個回覆，她指當時相距事發日已數天，酒店食材早已不存在，因此檢驗結果不能作準。

而市場監管局1名負責人指，認為涉事人士的病徵不符合食物中毒的特點，初步判斷可能是由諾如病毒引起。由於諾如病毒和食物中都會出現腹瀉等特徵，容易引起誤判。

市場監管局否定涉事人士食物中毒，聲稱事件可能是由諾如病毒引起。（網上圖片）

王女其後在網上發布這事，而遇到同樣情況的張女，在10月2及3日也在該酒店設宴，稱他們也出現了同樣的情況，陸續有賓客出現腹瀉、嘔吐等徵狀，最後幾乎300名參與婚宴的人也出事。張女的女兒在4日甚至出現胸悶、昏迷的情況，須送醫治療，住了4天醫院被診斷是「急性腸胃炎或食物中毒」。王女基於有其他市民也遇相同情況，她與張女準備收集證據，一起投訴酒店。

事件在網絡上瘋傳，引來不少網民熱議，有人認為「即使是諾如病毒，酒店也有責任吧，食材和餐具器材沒有嚴格消毒」、「預制菜，呵呵！」「好好查查，是怎麼回事」，「這麼多人感染，無論如何酒店也要承擔責任。」