驚險！老翁推輪椅上電梯　連人帶椅向後跌　地鐵職員神反應秒扶住

攜帶大型物品應選乘升降機，在電梯上一不小心隨時發生意外。武漢1名老伯日前帶同輪椅於地鐵站乘搭扶手電梯，其間疑梯級不平令輪椅失平衡，導致他失重心連人帶椅向後方跌倒。幸好1名站內女職員從遠處留意到情況，急急衝上電梯，於千鈞一髮之際從後接住老伯，將他扶起並護送至候車月台。好人好事影片上載後即引來網民瘋傳，紛紛大讚女職員神反應救老伯一命，女職員受訪時則謙虛表示，事發一刻一心只想保護乘客，「用了洪荒之力」。



武漢1名老伯日前帶同輪椅於地鐵站乘搭扶手電梯，其間失重心連人帶椅向後方跌倒，幸好1名站內女職員從遠處留意到情況，於千鈞一髮之際從後接住他。（微博影片截圖）

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事發上周四（19日）清晨6時50分左右，1名年約六旬男子帶同1部已折疊好的輪椅，通過安檢站後乘電梯打算前往月台候車。男子站於電梯左方，一手扶着扶手，一手扶住輪椅，本來亦算穩妥。可是當電梯上升時，輪椅疑卡於高低不平梯級，失平衡搖搖欲墜。男子為扶好輪椅，亦突然失去重心，連人帶椅一同向後跌去。

當時正於站內巡視的地鐵職員官志萍留意到情況，即急步跑往電梯並衝上梯級，在千鈞一髮之際，伸出雙手接住將跌倒的男子及其輪椅，並以全身力氣將他向上推。男子被扶起後，趕緊拉實輪椅，調整好重心後終能站穩，不過官志萍未有掉以輕心，繼續扶實男子背部，穩妥護送他至月台。

官志萍接受內媒訪問，憶述事發經過時謙虛表示，當下只想到救人，連自己的儀容也無暇理會。（微博影片截圖）

好人好事影片被上載至網絡後引來網民瘋傳，大讚片中地鐵職員官志萍的「神反應」及時救了男子，否則後果堪憂，「能有這種意識的人，不只因為敬業，更是善良的本能反應」、「這位小姐姐很棒啦，要倒下那一刻接住超不容易的」、「愛心之人，老遠就觀察到了」。

官志萍事後接受內媒訪問，憶述事發經過時謙虛表示，當下只想到救人，連自己的儀容也無暇理會，「當時只想着扶住乘客，衝上電梯的速度過快，扶乘客時『急煞車』，致頭頂上的帽子慣性掉落無法顧及」。她又笑言，老人連同輪椅重量超過150斤（約75公斤），「那一刻真是用了洪荒之力，我也沒想到自己力氣這麼大，能夠穩穩地托住乘客和輪椅」，到達月台後才感到雙腿發軟。