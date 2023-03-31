外傭抱女童坐港鐵站護牆　背後係2層高電梯　網民轟：安全意識低

不少家長都將照顧小朋友的日常工作交予外傭，但最近有網民在社交平台分享於港鐵站的見聞，稱有外傭姐姐讓1名小女孩坐在護牆上，形容「後面就係2層樓高嘅（扶手）電梯」，非常危險，其家人見狀立即提醒，外傭始將女童抱回地面。大批網民留言討論，紛紛表示外傭的安全意識太低，又指「一個唔該叉錯腳碌落電梯，點賠返個小朋友畀家長」。



家人當時於鑽石山站等候樓主，卻見到有外傭姐姐讓1名女童坐上護牆，而身後更是扶手電梯，高約2層樓，非常危險。（facebook圖片）

事發於周三（29日）傍晚約6時半的港鐵鑽石山站，當時樓主仍未到場，但經家人轉述而了解事發經過。她表示，家人原於鑽石山站等她會合，卻見到有外傭姐姐讓1名女童坐上及成人胸下位置高的護牆，而身後更是扶手電梯，高約2層樓。其家人立即提醒女童所在的位置太危險，而外傭聽後亦把女童抱回地面。

待樓主到達站內，女童已站回地上，但她仍希望在網上發帖，提醒眾人以及女童的父母要多加注意，「希望小朋友家人睇到，雖然嗰度比較寬敞……不過後面就係2層樓高嘅電梯，叫工人姐姐注意下安危。絕對唔想公審，只希望小朋友家人要姐姐留意，意外一單都嫌多」。

其家人立即提醒女童所在的位置太危險，而外傭聽後亦把女童抱回地面，樓主事後仍希望在網上分享事件，提醒眾人留意相關的安全隱患。（資料圖片）

帖文引來其他網民關注，不少人都直呼「好危險」，又指外傭的安全意識太低，「有啲工人姐姐安全意識真係好低，為咗小朋友老人家安全，真係要出聲。不過都多謝樓主post出嚟，希望呢個僱主睇到」、「有時候可能係工人或是家長本身，甚至老人家都要注意」、「樓主家人做得好」、「安全意識有點弱，可能我比較細膽，我帶住小朋友時，經常會幻想當前位置會發生危險或意外嘅機會，少少危險都唔敢試」。

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