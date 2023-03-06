壽司郎之亂｜日本唔入餐廳一樣危險？瘋傳少年推手推車落扶手電梯
撰文：聯合新聞網
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青少年熱愛在TikTok（抖音）上傳影音、看有趣的影片，不過近來如「壽司郎頑童」等系列不當行為層出不窮，也同樣被瘋傳甚至仿傚。
推特近日一則抖音影片則是再次備受關注，不少日本網友熱烈討論其中的惡行，更怒斥抖音應該要被禁止使用。
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影片中可見一群少年聚集在百貨公司，將手中的推車扔落運行中的手扶梯後，大家便嘻嘻哈哈地逃離現場。
第一次運氣好，推車固定在手扶梯上；第二次則見推車一路滾落，更可怕的是下方竟還有搭乘民眾，轉頭見狀只能倉皇逃生。
眼尖網友發現，這樣的惡趣味影片早在幾年前便在抖音興起，由於最近仍有各種惡作劇頻傳，再次被拿來討論。
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更有人回憶起曾有一樁行李箱掉落手扶梯的事故，在手扶梯下方的婦人因逃跑不及，慘遭行李箱鏟起重跌的意外。
對此，有網友認為這樣的惡作劇行為，不該因時間而淡忘，紛紛表示，「笑不出來」、「真的是……」、「自從 TikTok推出以來就很瘋狂，希望它被禁止」。
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