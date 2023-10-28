女子用打火機燒氫氣球　爆炸冒巨大火球險燒傷朋友　驚悚畫面曝光

開玩笑也不能輕重不分！重慶某餐廳發生氫氣球爆炸事件，1名女子帶着氫氣球與友人進店用餐，其中1名同行女生將手繞過她身後，偷偷用打火機點燃她身側的氣球。氣球即時爆炸並冒出巨大火球，火球撲向持氣球的女子，她險被燒傷。不少網民看完影片後，都批評點火的女友人行為惡劣，「這樣做不可能不知道會燒到人的吧」、「這朋友可以絕交了吧！」、「總有一天被她的玩笑殺死」。



重慶有女子帶着氫氣球與友人到餐廳用餐，右側的女性友人偷偷拿出打火機點燃氣球。（網上影片截圖）

事發於10月22日，重慶某餐廳內，1名女食客與3名友人分別坐左方形桌的四邊用餐，女子將1個粉紅色的氫氣球用細絲綁在身邊，氣球體積不小，飄浮在她頭的左側。這時女子右側的女性友人突然站起來並偷偷拿出打火機，動作迅速地將手繞過女子腦後，放在氣球下方點燃氣球。氣球隨即爆炸，巨大火球撲向持氣球的女子。她嚇得高聲慘叫，附近幾桌食客都被變故嚇得停下手上動作。

從餐廳監控影片可見，氣球「嘭」的一聲爆開後，火球即時騰出並籠罩了女子全身，所幸火球瞬即熄滅，不過仍隱約可聽到女子驚魂未定，慘叫着問「為什麼」。至於點火的女友人在氣球炸開之時，即時將握住打火機的手背到身後並向旁躲開一步，等火勢熄滅後才伸手安撫被火波及的女子，並檢查其左臉。

店員亦有上前了解情況，事後回覆當地傳媒時表示險被燒傷的女子「人沒事」，又指是食客們自己點燃氣球，「沒注意就爆了，反正是顧客的氣球」。

▼▼▼氫氣球爆炸一刻▼▼▼

影片曝光後引起網民熱議，不少人都表示要「防火防閨密」，除了要小心氫氣球不能接近火源，還是小心身邊人的惡作劇，還有很多網民留言指責點火的女生「狠毒」，懷疑她是故意為之，「上次就是這種氫氣球爆炸，一女子整個手臂燒傷了，很嚴重，不排除點火的人是故意的」、「被氣球爆炸的女人好像在抽煙，她朋友故意偷偷點燃氣球，估計想傷害她，又讓她覺得是自己抽煙不小心點燃的」、「用牙簽紮破能理解為開玩笑，但她用打火機，萬一旁邊有煤氣罐呢？」。