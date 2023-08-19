辣到爆！女子帶自製辣椒醬等車突爆炸　附近乘客突被噴到成身辣椒

醬料發酵時真的要小心處理！內地1名女子帶着數瓶自制辣椒醬到車站等車，疑因天氣炎熱加上辣椒醬發酵產生氣體，候車其間2瓶辣椒醬接連爆炸，噴到地上、天花板都有，附近的民眾也未能倖免，突然「被洗了個辣椒澡」！拍攝者指現場的鐵路警察見狀也哭笑不得。



貴州省有女子帶着數瓶高身膠樽裝的自制辣椒醬在候車廳等車，其間辣椒醬突然爆炸。（微博影片截圖）

綜合內媒報道，事發於8月6日，貴州省黔東南州凱里市客運站，1名女子帶着數瓶高身膠樽裝的自制辣椒醬在候車廳等車，其間辣椒醬突然爆炸，噴灑而出，不但澆了女子和附近乘客一身，就連候車廳地板、天花板都沾了大片辣椒醬。附近人群猝不及防就被辣椒噴中，即時四散，沒想到不過2分鐘，另1瓶辣椒醬也爆了。

辣椒醬黏稠地貼在天花板上，令聞訊趕來的鐵路警察也哭笑不得，至於事主就一臉無奈。有目擊者指當時地上還有3、4瓶辣椒醬，而車站職員事後請了清潔人員打掃現場。從影片可見，存放辣椒醬的膠樽原是市售的果汁膠樽，樽身高、瓶口窄。事發原因相信是因為辣椒醬發酵過程時就裝進瓶子，而且裝得太滿，加上近日天氣炎熱，導致瓶內氣壓上升，頂開了瓶蓋後噴射而出。

事件曝光後，不少網民表示爆笑，又笑言「辣椒命案現場」、「辣椒界從此有了天花板」、「請大家吃辣椒醬」、「小小一壇辣椒醬，威力不小啊」，也有人表示新剁的辣椒醬要先放氣，「我媽給我帶的辣椒醬，我都要晃半天，慢慢把氣放掉，確保不會噴發才敢走」、「我也試過在廚房炸了，從此以後都記得要先放氣」。