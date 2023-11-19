違泊阻塞巴士　中港牌司機揚言絕不離開：走咗正X弟　結局糗大了

違例泊車阻礙巴士還聲大夾惡？有將軍澳街坊網上發文表示，日前有中港牌私家車停泊在巴士站阻礙巴士行駛，司機竟「惡人先告狀」罵巴士車長「成世揸巴士」，更明言「點都唔會駛開架車」，又向巴士車長表示「唔准走，走咗正X弟」。

帖文引來熱議，網民斥責該中港牌車司機自私，「人無恥便無敵」、「搵到錢做上等人，但係零智商零常識」。也有不少街坊指目擊事件，透露事件最終結局，嘲諷中港牌車司機相當「失威」，「又話點都唔走，我去到都見唔到」。



有中港牌私家車停泊在巴士站阻礙巴士行駛，卻「惡人先告狀」辱罵巴士司機，更明言「點都唔會駛開架車」。（Facebook群組「將軍澳主場」）

有將軍澳街坊上周六（10月21日）於Facebook群組「將軍澳主場」上載圖片，留言斥責相中私家車司機，「泊巴士站已經唔啱，仲要鬧巴士司機成世揸巴士，仲話點都唔會駛開架車」。

從相片見到，1輛掛上中港車牌私家車停泊在巴士站前方位置，與後方巴士距離相當接近，阻礙巴士行駛。樓主之後補充，指中港牌車司機向巴士車長明言，「唔准走，走咗正X弟」。

圖片見到，掛上中港車牌私家車停泊在巴士站前方位置，與後方巴士距離相當接近，阻礙巴士行駛。（Facebook群組「將軍澳主場」）

不少街坊都表示目擊事件，講述更多細節，「（中港牌車司機）喺小朋友學校門口，當住個細路面喺度鬧個巴士司機，這就是教養。佢自己仲大大聲話報咗警叫個司機唔好走，好笑」、「啱啱接完個女放學都見到，個女人已經拉住佢（中港牌車司機），話喺學校門口唔好嘈啦，但個男人仲爆晒粗係咁鬧」。也有街坊透露事件最終結局，嘲諷中港牌車司機相當「失威」，「又話點都唔走，我去到都見唔到」。

網民紛紛斥責中港牌車司機「無品」、「自私精！」、「阻塞交通，呢啲行為抵俾人擺上嚟鬧」、「人無恥便無敵」、「揸巴士有乜問題，搵食打份工，又唔係偷又唔係搶，我諗個車長品格好過佢把口」、「成世揸巴士有咩問題？一份穩穩的工作呀！」、「搵到錢做上等人，但係零智商零常識」。