2024犯太歲4大生肖逐個數　專家：4個月份4個時辰出世都要攝太歲

明年就是2024年了，2024年是甲辰龍年，生肖龍、狗、牛、羊這4個生肖犯太歲。此外，如果生日在農曆4個月份或4個時辰的朋友也需要攝太歲。



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命理專家雨揚老師表示，龍年需要攝太歲的4個生肖分別是生肖龍、生肖狗、生肖牛、生肖羊。另外，如果農曆生日在3月、6月、9月、12月也得攝太歲。最後，別忘了看自己的出生時辰，若在凌晨1至3時、上午7至9時、下午1至3時、晚上7至9時出生的朋友，也記得攝太歲。

雨揚老師指出，如果遇到犯太歲的年份，很容易發生變化，像是轉職、結婚、生子、犯小人等事情，有好事也有壞事。犯太歲的人難免情緒不穩，容易感受到壓力。

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