婚姻｜4種夫妻生肖組合易離婚　「雞飛狗跳」或非胡說八道？

談到對於婚姻的想像，常常會獲得「婚姻是愛情的墳墓」、「貧賤夫妻百事哀」的評價，說明結婚對部分的人而言，似乎是一個吃力不討好的事。



根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，某些生肖組合結婚後，容易離婚，想要走得長遠，必要耗費更大的苦心。

生肖運程這回事參考一下無礙，但夫妻感情能否保持，最終還是看你們自己吧！（按圖了解）

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生肖雞＋生肖狗

屬雞的人資質好，為人勤奮，樂於奮鬥；而屬狗的人則缺乏自己的意見，是受他人支配的老實人。這兩種人走在一起，很難有共同的語言，因此，他們經常吵架。也因為天生不屬於同一類，所以容易離婚，因此經常用「雞不寧，狗不寧」、「雞飛狗跳」，來形容這類家庭。

生肖蛇＋生肖猴

蛇年出生的人和猴年出生的人性格相反。屬蛇的人喜歡按照自己的方式工作；而屬猴的人則總是具創意性地工作。兩個人在日常生活中，也因為思維上具有極大差異的特性，總是為此吵得不可開交。

生肖牛＋生肖羊

生肖牛的人，性格溫厚正直，不懂情趣，為人保守，更不懂浪漫，是比較無聊的人；屬羊的人和他們是一樣的。有什麼事不會透過溝通解決，生活也很無聊。這兩個人在一起幾乎沒有話題，即使熱戀期有多美好，在結婚之後，他們會越來越沒有話題，感情冷卻，最終分手。

生肖狗＋生肖龍

這兩類人，明明很內心熱，卻表現地很冷，導致在相處的過程矛盾越來越多、越來越深。你們對於彼此都有戒備，婚姻如同是愛和恨的組合，兩人都想成為家庭的霸主。實際上，雙方把愛情錯誤地建立在貶低和壓抑對方的基礎上，儘管表面上相愛，也難以抵抗天生的命運，因此，一時合得來是遠遠不夠的。

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