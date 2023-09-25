中秋節前後「5大生肖」財運亨通　簡單開運方法財源滾滾來

中秋佳節即將到來，命理專家小孟老師點名5生肖在中秋前後受到財神爺關照，財運亨通，若加上簡單開運方法，有機會旺上加旺，大賺一筆。



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Top5、生肖羊

屬羊的人會有小偏財的狀況出現，若身邊有不錯的投資標的物，可以好好投資看看，說不定會賺到錢，且無論是股票或基金都有很好的回報率。

中秋開財運方法：



在書桌抽屜擺放五帝錢能讓你2023年充滿帝氣。

Top4、生肖猴

屬猴的人過去有套牢的資金或股票能有所回報，想買房買屋的人，能以便宜價格買到，若與他人有財務糾紛也都能解決。

中秋開財運方法：



在房間裡擺紅地墊能夠步步鴻運，步步高升。

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Top3、生肖雞

屬雞的人終於揚眉吐氣！過去曾不斷嘆息何時才有加薪機會，但中秋前僅需跟主管提出要求，就能獲得加薪的機會，想轉業的人也能得到比目前公司更高的待遇。

中秋開財運方法：



在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，元寶下寫你的姓名生日就能好運不斷。

Top2、生肖豬

屬豬的人會憑著智慧與智商得到想要的財富，若想讓運勢更好，不妨到異鄉旅遊，不但能轉運，還能看到不錯的新興行業，對想創業的人來說很有幫助，說不定會因此變成千萬富翁。

中秋開財運方法：



在家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。

Top1、生肖龍

屬龍的人若有業績壓力，將會突飛猛進的成長，超越以往的數字，且除了財運攀升外，也會有很多小外快可以賺，但這都是你過往辛苦努力換來的結果。

中秋開財運方法：



在紅包袋上畫個圓圈，在裡面寫上自己的姓名生日就能招來好運。

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