我老公跟堂嫂搞上了！堂兄病逝仍繼續不倫關係　人妻踢爆後續更衰

道德倫理何在？台灣1名人妻在網上崩潰大呻「我老公跟堂嫂搞上了」，她指丈夫的堂兄患有重病，卻發現丈夫竟然和堂嫂出軌，更用手機拍下影片，直到堂兄病逝，不倫關係仍然持續。即使人妻揭發事件後最終離家出走，但丈夫仍然不知錯，要求她回去打理家頭細務，人妻慨嘆「什麼倫理都沒有了」，自己「無法相信婚姻…在婚姻中只是工具人」。網民齊勸人妻離婚，「不是社會亂！而是人亂！」、「先告他們通姦拿一筆錢，離婚再拿一筆，妳就自由了」。



樓主最終揭發事件，惟丈夫不但沒有道歉，稱從堂嫂身上「找到溫柔」，甚至反過來怪責樓主「脾氣不好，害他（樓主丈夫）這樣（出軌）」。（示意圖/Getty Images）

樓主在facebook群組「爆怨公社」發文表示，丈夫來自一個大家庭，親戚眾多，當中堂兄一直與重病搏鬥，但丈夫竟「趁人之危」，多次和堂嫂發生關係，更用手機拍下「愛愛」過程，之後堂嫂因老公病逝而搬家，但丈夫仍和她保持關係，甚至打算享齊人之福，靠樓主幫手持家，卻方便他與堂嫂繼續出軌。

樓主最終揭發事件，惟丈夫不但沒有道歉，稱從堂嫂身上「找到溫柔」，甚至反過來怪責樓主「脾氣不好，害他（樓主丈夫）這樣（出軌）」。樓主嬲爆離家出走，但丈夫卻要求她返去打理家頭細務，事件鬧上法庭，樓主保留的出軌影片作為其中一項證據。

樓主揭發事件後非常傷心，慨嘆「現在社會亂了，什麼倫理都沒有了」。（示意圖/Getty Images）

樓主慨嘆「現在社會亂了，什麼倫理都沒有了」，坦言自己「無法相信婚姻…在婚姻中我只是工具人…累了」。

網民紛紛留言力挺樓主沒錯，指「不是社會亂！而是人亂！」、「先告他們通姦拿一筆錢，離婚再拿一筆，妳就自由了」、「叫那個女的來持家啊！看她有臉沒臉」、「這男人無恥真的是崩壞三觀」。

（facebook群組「爆怨公社」）