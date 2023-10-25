旺角圖書館自修室活春宮？學生情侶疑口交影片瘋傳　康文署咁回應

【不雅影片／活春宮】圖書館自修室內要專心溫習。本港網絡瘋傳1段「學生情侶自修室不雅影片」，指有1對學生情侶在旺角花園街自修室內疑似口交，影片上載者留言「香港寸金尺土唔係第一日嘅事」。

影片引來網民熱議，有人批評2人行為離譜有傷風化；也有人認為雖然動作相似，但未必一定是在口交，笑言「食麵啫」、「跌咗支筆執返啫」，「攰到趴喺到，一定溫書太勤力」。

康文署回覆《香港01》表示，花園街公共圖書館並無接獲相關情況報告。康文署指，圖書館職員會定時在館內巡察以維持秩序，如發現有讀者行為違反圖書館規例或影響其他人時，會即時跟進。



本港網絡瘋傳1段「學生情侶自修室不雅影片」。（影片截圖）

網上流傳影片長9秒，據上載影片者表示，片段於周二（10月24日）晚上6時30分在旺角花園街公共圖書館自修室拍攝，留言「香港寸金尺土唔係第一日嘅事」。

影片見到，自修室內有2名學生正在貼身接觸，其中1入頭部伸入枱底，似乎靠近男方下體位置並有動作，男方看了看一旁便繼續溫習。直至影片最後2人仍保持相關動作。

影片引來網民熱議，有人批評2人行為離譜，「世風日下」、「專心溫書啦」，亦有網民笑言，「自修室內不准飲食喎」、「食麵啫」、「跌咗支筆執返啫」、「攰到趴喺到，一定溫書太勤力」。也有網民認為這些動作不一定在口交，不宜妄下判斷，「得饒人處且饒人」。另有網民從2人衣服估計，可能是2名男學生。

康文署回覆《香港01》表示，花園街公共圖書館並無接獲相關情況報告。康文署指，圖書館職員會定時在館內巡察以維持秩序，如發現有讀者行為違反圖書館規例或影響其他人時，會即時跟進。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。