港女住酒店慶祝　不滿職員擅自入房送果盤　經理解釋原因獲網民撐

住酒店除了講求舒適，服務及保安也是重要一環。有港女日前與丈夫到荃灣一酒店打算慶祝結婚周年，晚飯後返回房間時，竟發現職員曾經進房放下贈送的生果盤，令她大感不滿，質疑有保安漏洞。她事後酒店投訴，經理解釋指因房間沒有亮起「請勿打擾（Do Not Disturb）」的指示燈，職員才會進房，惟她不滿回答，又指經理態度不佳，最終退房離開。



帖文引來熱議，網民直指職員在「請勿打擾」指示燈無亮起的情況下，確定無人回應後入房提供服務是一貫做法，反指港女無理取鬧。事後港女亦虛心回應，自嘲「大鄉里出城」，不知道相關規矩，又指事件讓她「學到嘢」，日後將會使用指示燈。



港女與丈夫到荃灣一酒店打算慶祝結婚周年，晚飯後返回房間時，竟發現職員曾經進房放下贈送的生果盤，令她大感不滿，質疑有保安漏洞。（《假面酒店》劇照）

「成個周年紀念俾佢破壞晒！」該名港女於facebook酒店情報群組發文，指早前與丈夫訂了荃灣一酒店的客房慶祝結婚周年紀念，卻發生不快事件，「俾間酒店所謂嘅『驚喜』搞到變成『驚嚇』。住都唔想住，即時退房走」。港女指，登記入住時，酒店職員曾提出會送贈蛋糕，進房後亦收到電話通知，「我好欣賞佢咁有禮貌𠻹」。

不過港女與丈夫外出用膳後，返回房間便發現桌上多了1個生果盤，她頓時感到驚訝，即時致電職員查問，「我哋返到房嘅時候發現多咗個生果盤就即刻打去問邊個入嚟擺嘅」。經理解釋指果盤為酒店送上的驚喜，指因她沒有亮起房間的「請勿打擾（Do Not Disturb）」指示燈，職員才會進房，但她不滿對方態度，「如果佢喺我返房後好好解釋再say個sorry，我都算數，但個經理個語氣係blame the victim（責怪受害者）咁，我就覺得好唔滿意」。

港女與丈夫外出用膳後，返回房間便發現桌上多了1個生果盤，認為職員未有通知她便擅自進房。（fb「酒店住宿分享及優惠情報站 Hotel Special Offer」圖片）

港女質疑職員擅自進入房間，或造成保安漏洞或尷尬情況，「唔係吖嘛！冇㩒唔代表酒店可以有人喺房客唔喺度嘅時候擅自走入去吖嘛！我唔見咗貴重嘢咁點算？我沖緊涼乜都唔知，冇著衫走出嚟撞正佢哋入門又點算？咁大間酒店都可以做啲咁嘅嘢？」。

她又指，酒店職員送蛋糕前曾致電通知，送生果盤時做法卻不同，最終她與丈夫不滿酒店做法，決定即時退房，「我哋等咗成粒鐘都得唔到佢哋嘅答覆，嬲到直接退房嘅時候，個經理仲要叫我哋行埋一邊講，你做得啱點解要行埋一邊講？」。

不少網民指出，酒店職員在「請勿打擾」指示燈無亮起的情況下，確認無人應門後入房提供服務是一貫做法，質疑港女無理取鬧。（資料圖片）

帖文引來熱議，不少網民指出，酒店職員在「請勿打擾」指示燈無亮起的情況下，確認無人應門後入房提供服務是一貫做法，質疑港女無理取鬧，「酒店一向都係呢種服務方式，有唔少仲會留意定客人出門就上房執嘢開床，唔會特登通知客人，會唔會係你少見多怪？」、「真係難服侍喎。唔知點講好，送歡迎水果，如果無人喺房送入房都好正常」。

港女看過網民留言「教路」，後來亦虛心回應，自嘲「大鄉里出城，係我少住唔識嘢」，不知道相關規矩。她又指事件讓她「學到嘢」，「自己做錯咗咪認，係自己唔識嘢，做咗西客都唔知」，並指日後將會使用指示燈，避免同類情況再次發生，「下次有機會住一定會㩒咗DND（Do Not Disturb）先」。