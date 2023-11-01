男子中年得子　阿仔名叫「萬XX」顯霸氣　竟成全班同學笑柄急改名

孩子改名是一門學問，改得不好隨時對孩子帶來不良影響。內地有名姓萬的男子，因中年得子，十分重視兒子，想取個很霸氣的名字。他絞盡腦汁決定替兒子取名「萬隧葉」，取其諧音「萬歲爺」，讓鄰居們十分傻眼。兒子升上小學後，更因名字遭到全班同學取笑，連老師也不太敢開口叫，父親得知情況才乖乖帶兒子去改名。事件在網絡上曝光後，引來不少網民討論，紛紛笑言：「這是甚麼奇葩名字？」



萬男中年得子，替兒子改了個超霸氣名字，想不到令兒子被同學取笑。（《暖男爸爸》劇照）

據內地媒體報道，內地有名姓萬的男子，因中年得子，全家人都十分開心。萬男決定替兒子改一個超霸氣的名字，每當鄰居問孩子的名字時，萬男也只神秘兮兮笑而不語，後來鄰居向萬男妻子追問，才知道孩子的名字叫「萬隧葉」，取諧音「萬歲爺」。

鄰居的反應十分一致，覺得孩子名字不妥，「萬歲爺？你當是大清朝還沒亡呢？」、「這個老萬，腦子肯定有病，誰給孩子改這個名字？」。兒子的名字引起鄰里議論，萬男妻子希望替兒子改過另一名字，但丈夫卻不願意。

萬男替兒子改名叫「萬隧葉」，取諧音「萬歲爺」。（《延禧攻略》劇照）

至兒子7歲升讀小學，首天放學竟哭着回家，萬男以為兒子在學校被同學欺負，走到學校質問老師，一問才知是兒子的名字惹事。由於兒子的名字聽起來像「萬歲爺」，遭到全班同學取笑，就連老師也尷尬地說，孩子名字太特別，有時候也不敢開口叫。最後父親才屈服去替兒子改名，免得兒子成為其他人的笑柄。

據了解，內地改名沒有次數限制，市民改名需要持相關證件到有關部門辦理。成年人改名要滿足以下條件，第1是本人要表達改名的意願，第2是理由要充分，第3是本人要承諾改名後引起的民事和法律責任均由自己承擔。