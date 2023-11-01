公屋住戶1原因去鄰居單位前欄杆晾衫　紅底褲好搶眼　網民籲咁做

內衣褲是私人物品，即使洗衫晾衫也不應影響他人。有荔景麗瑤邨住戶在網上抱怨，指其單位外的欄杆被掛上多件衣物，包括鮮紅底褲，原來有女鄰居眼見該位置陽光充足，「山長水遠」走到其家門外晾衫，令他怒批「冇嘢呀？」，更公開該名住戶的單位資料，要求對方「收返你哋啲底褲」。

網民紛紛留言提議應對方法，「快佢一步自己曬咗先，睇住自己底底好過睇人哋」、「其實公屋實行嚴啲扣分制，亦都會有阻嚇作用」、「因為陽光照向你家門外欄杆，所以她將衣服掛有陽光的位置會快啲乾和殺菌」。



現場是荔景麗瑤邨富瑤樓，屬於井字型舊屋邨，陽光照向樓主住所門口，有鄰居將多件衣物包括紅底褲掛在其門口對開欄杆。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

facebook群組「公屋討論區」轉載樓主帖文，可見現場是荔景麗瑤邨富瑤樓，屬於井字型舊屋邨。相中可見，陽光照向樓主住所門口，多件衣物包括紅底褲被掛在其門口對開欄杆晾曬。

樓主更上載影片，顯示1名身穿白色背心的女鄰居，於本年10月24日下午3時許特意走到其家門晾衫，批評「晾自己門口可以由你」，但沿住條長遠路行過嚟，晾喺我門口度，冇嘢呀？」，他甚至公開該名住戶的單位資料，要求對方「收返你哋啲底褲」。

網民紛紛留言估原因，「因為陽光照向你家門外欄杆，所以她將衣服掛有陽光的位置會快啲乾和殺菌」、「其實公屋實行嚴啲扣分制，亦都會有阻嚇作用」。亦有人建議應對方法，「快佢一步自己曬咗先，睇住自己底底好過睇人哋」、「幫個門口洗地， 記得千祈唔好彈曬啲污糟水落人哋啲衫」、「可以用漂白水洗下地」。

（facebook群組「公屋討論區」）