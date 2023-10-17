公屋申請被取消！等8年疑因1事突被DQ　小紅書女：有機會上訴嗎？

公屋等候時間漫長，如果等了多年卻突然收通知指申請被取消，想必所有人都會十分惶恐。日前有網民就在小紅書發文，表示輪候公屋至今已約8年，由於入息上限「半年超了，但是一年沒超」，早前見主任時曾被要求補交1年的入息證明。樓主於截止前一天才交，近日就收到房署通知指「公屋申請被取消」，而且「現金津貼試行計劃」同樣被取消。樓主非常擔心是否房署未收到資料故取消其申請，但有網民就認為是因為入息超額才被取消公屋申請資格及取消現金津貼，建議快點向房署查詢。



樓主等了8年公屋，近日突然收到房署通知指公屋申請被取消。（小紅書）

該名網民在小紅書以「香港公屋提問 被取消公屋申請是什麼意思」為題發帖，表示其母自2015年起申請公屋2人單位，原本他們是申請擴展地區，後來見了主任後就改申請市區。他們亦於2017年加名，改為申請4人單位。從剛開始申請，至今已輪候約8年，樓主一家於今年8月下旬第二次見房署主任，後來就收到房署信件要求補交出糧資料。

樓主指，雖然他們全年入息限額沒有超過，不過半年入息就超出限額，因此主任要他們補交過去1年的入息證明。而樓主他們在截止日期前一天交上，結果第二天又收到「補交入息證明的通知書」。近日，樓主收到房署通知指公屋申請被取消，但未有上傳相關信件圖片，僅展示網上資料申請進度，該欄顯示「你的公屋申請已被取消」。

樓主又上載「終止發放現金津貼通知書」信件照片，信中表示樓主被取消公屋申請，亦不再符合現金津貼試行計劃，將於10月停止發放現行現金津貼，如所領取的津貼金額超出實際符合資格可領之金額，將被安排退回多領的津貼。樓主如需覆核，須於信件發出日期起計1個月內，以書面形式提出，逾期不予考慮；如家庭狀況有變而符合申領資格，亦可以填寫更新表格以便審核。

樓主被取消公屋申請，亦不再符合現金津貼試行計劃。（小紅書）

信件內容令樓主擔心不已，不知會不會是「因為主任沒收到補交材料才被取消公屋申請」，害怕這麼多年公屋排隊就這樣沒有了，於是發帖詢問網民。有網民建議樓主先致電或親身詢問房署緣由，盲目猜測亦於事無補。

另外，有網民認為樓主是因為入息超額才被取消資格，「你的家庭收入超額了」、「你超了入息，所以現金津貼停咗，同我一樣」，甚至有人認為樓主應將機會留給他人，「請留給真正有需要的人」、「無啦啦點會取消你啊」。

「現金津貼試行計劃」是2021年6月底由政府推出的3年試行計劃，旨在幫助基層家庭面對長時間輪候公屋時的生活困難，對象為2人或以上的一般公屋申請者或「高齡單身人士」優先配屋計劃申請人。申請人領取津貼期間須確保符合編配公屋基本資格、已輪候3年以上、未曾首派、居於香港但並非住公屋、沒有領取綜援及並非在囚人士。如住戶中合資格人數為4人，每月津貼金額為3,050元。

（小紅書）