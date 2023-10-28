商人高級住宅保安亭外遇劫　失過萬元財物　斥至少5保安袖手旁觀

馬來西亞高級住宅發生沿途打劫案。一名商人駕駛貨車返家，抵達號稱保安嚴密的高級住宅區，當時他距離保安亭僅數米，突然有1輛黑色私家車沿途攔截，3名蒙面匪徒隨即跳出，其中1人取刀威脅商人交出財物，甚至用刀柄猛敲其頭部，奪走大約1萬令吉現金（約1.6萬港元）和手機後乘車離開。過程中商人一直高聲求救，但至少5名保安員卻無動於衷，甚至取出手機拍下過程。最終商人頭部受傷縫了3針，他不滿保安員當日表現，除了希望警方盡快破案之外，亦促請保安公司檢視服務。



持刀賊阻止事主離開。（《回魂夜》電影截圖）

38歲葉姓商人接受當地媒體訪問時表示，事發地點為雪州士毛月峇玲瓏一個圍籬式住宅區，標榜設有6層保安系統，保安員24小時巡邏。葉男平時忙於工作，直到凌晨才會回家，事發本年10月23日凌晨3時許，他駕駛貨車返家，由於貨車體積龐大，只能泊在訪客泊車位，和保安亭距離只有數米。

事主受傷求救。（《回魂夜》電影截圖）

當葉男泊車時，一輛黑色私家車突然駛至他的貨車前方阻擋，3名蒙面匪徒隨即下車，其中1人手持長刀，恐嚇葉男交出身上財物，甚至用刀柄猛敲他頭部。葉男指「當時大喊救命，豈料站在馬路對面的5至6名保安員聽到呼喊後，全部人無動於衷」，不但沒有施以援手，部分人取出手機拍下過程。賊人得手後乘車離開，葉男損失大約1萬令吉現金（約1.6萬港元）和手機，頭部遭敲傷縫了3針，手腳滿是瘀青。

葉男指事發當日現場至少有5名保安員，但他們沒有施以援手。（《回魂夜》電影截圖）

葉男希望警方盡快破案，同時批評當日保安員的表現，「手無寸鐵，如同虛設」。他又不滿保安公司至今沒有聯絡他，而且閉路電視拍攝的畫面均非常模糊，連涉案私家車車牌都難以看到，增加警方調查難度。葉男促請保安公司加強保安，並建議公司和警方保持聯絡，至少安排輔警定時巡邏。

（中國報）