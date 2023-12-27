外賣仔目擊被鎖車怒踢城管　狠罵︰鎖你X的　同袍齊上按地制服

「搵食車」突然被鎖，任何司機都會激動，但切勿訴諸暴力。微博早前瘋傳1段影片，顯示1名外賣員懷疑將電單車胡亂停泊，因而連人帶車接受2名城管調查，其間另1名城管走近鎖車，外賣員立即表現激動，一腳踢開鎖車城管，怒罵「鎖你X的」，3名城管一擁而上將他按地制服，多次高聲質問「幹嘛打人」。網民紛紛留言指「你先踢也代表你輸了」、「亂停亂放，如果不管，擺攤擺到你你家門口就可以了，換位思考你被踢了你還手不」。



外賣員和2名城管站在電單車旁邊。（微博影片截圖）

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涉事影片長約35秒，未有交代事發日期和地點，但可見一開始外賣員和2名城管站在電單車旁邊，鐵騎有1個寫上「餓了麼」的外賣保溫袋，突然另1名城管帶了車鎖走上前，蹲下來鎖上電單車，外賣員見「搵食車」被鎖，立即怒踢鎖車城管，繼而罵了1句「鎖你X的」。

2名城管見到同袍遇襲，立即上前將外賣員按地制服，被踢的城管隨後加入，按住外賣員雙腿，城管亦多次高聲質問「幹嘛打人」，外賣員沒有反抗和回答，安靜「躺平」。

多名網民留言指「你先踢也代表你輸了」、「亂停亂放，如果不管，擺攤擺到你你家門口就可以了，換位思考你被踢了你還手不」、「社會之所以能和諧是因為社會有規矩，沒有規矩的社會和歐美弱肉強食的叢林社會有啥區別」。

（微博）