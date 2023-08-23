外賣員接電話驚悉「女兒跳樓」當場崩潰痛哭影片瘋傳　結局大反轉

工作中接獲至親噩耗，人再堅強心防怕也難守。



大陸廣東深圳一名外送員取餐時突然獲知「孩子跳樓」，當場崩潰大哭。

影片上傳網路，讓許多人好揪心。

點圖放大看看微博瘋傳的影片截圖及事件真相：

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不料事隔一日，才知原來烏龍一場，是5歲大女兒表達有誤，把摔下樓梯講成跳樓。

網傳影片顯示，一家餐飲店外，一名身著黑衣戴著頭盔的外送員坐在電單車上，不停嚎啕大哭，口中喊著「小孩跳樓了」。

目擊者稱自己取完外賣剛好看到這一幕，於是拿手機拍下，身旁老闆外送員趕緊回家，最後男子是邊騎車邊哭離開。

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相關影片放上網後，迅速流傳，引發許多網友憐憫之情，有人留言稱「隔著螢幕都能感受他的撕心裂肺」、「感覺他一瞬間失去了精神支柱」、「好心痛這個外賣大哥，生活很不容易，命運還給他開這玩笑」。

據《潮新聞》報道，該影片拍攝於20日晚間10時許，廣東省深圳市龍崗區橫崗街道，當事外送員年約30多歲，影片是真實情況，男子的確崩潰大哭，但「孩子跳樓」並不屬實，是家人轉達情況時表達有誤。

記者21日聯繫上外送員本人，該男子表示當時他在送餐途中接到5歲大女兒電話：「她說『妹妹從窗戶掉下去了』，我一時心慌，我家可是住在5樓！」事後才知是誤會一場，小女兒只是在台階上摔了一跤，「現在人是安全的，沒事的」。

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他特別澄清，網上有個別造謠稱孩子跳樓自殺，均不屬實，自己已經在短視頻平台舉報。

對此，網友紛紛表示欣慰，「沒事就好，當時看的心裡特別難受」、「還好沒事。我的天呀。嚇死了」、「幸好孩子沒事，幸好是個誤會」。

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