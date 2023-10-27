施政報告前1日出世　黑仔BB錯過2萬生育津貼　父嘆：搞到家嘈屋閉

【施政報告2023／初生嬰兒／生仔津貼／生育措施】行政長官李家超發表《施政報告2023》時宣佈，10月25日起在香港出生的初生嬰兒，只要父或母是香港永久居民，就可獲派發一筆過2萬元現金津貼。

為期3年的試行計劃已經生效，但是有人歡喜有人愁。有新手爸爸在網上發帖，稱兒子於本月24日出生，不巧是措施生效日期前1日，與2萬元津貼失之交臂，家中「四大長老」更為此「搞到家嘈屋閉」。他認為如果政府想鼓勵生育，應該將津貼生效日期延至10個月後。事件引起網民熱議，有人批評樓主長輩為了津貼爭吵，「好多上一輩覺得蝕底就係咁」、「邊有得控制，咁中意錢自己再生」，也有網民笑稱，「賺少2萬=蝕，佢哋心態係跌咗2萬」、「咁唔係點？塞返入老婆個肚再生過」。



有新手爸爸在網上發帖，稱嬰兒於24日出生，不巧是生育津貼生效日前一天，與2萬元津貼失之交臂，家中「四大長老」更為此「搞到家嘈屋閉」。（《BB來了》劇照）

該名新手爸爸在連登討論區以「鼓勵生育措施搞到全家家嘈屋閉」為題發帖，稱妻子預產期本來是11月初，但提早順產，孩子最終於10月24日出生，剛好比政府推行初生嬰兒2萬元現金津貼生效日期10月25日早了1天，與津貼無緣。

樓主表示雖不靠2萬元津貼開飯，但因為生育津貼只適用於10月25日或以後出世的孩子，而且無追溯期，因此兒子不過是比生效日子早了十多個小時出生，就沒資格領取津貼，慨嘆指孩子「黑仔」，「24日出世無人權，早10幾個鐘就不是初生，一世掛住『黑仔B』」。

他又指，孩子出生後幾日，父母及岳父岳母均為津貼「嘈到拆天」，而妻子忙於安撫「四大長老」也導致情緒低落。樓主坦言害怕妻子抑鬱，批評鼓勵生育政策「垃圾」，指不求有追溯期，但認為如果鼓勵生育，津貼生效日期應訂於10個月後，「即日生效又係鼓勵咩？」。他更提出「魚蛋論」，表示「寧願而家全部都無（津貼）」。

樓主上載孩子針卡，顯示出生日期為2023年10月24日。（連登討論區圖片）

帖文引起網民熱議，有網民不理解樓主家中長輩為何爭執，亦有人替樓主妻子感到不值，「最慘真係你老婆，啱啱生完全家focus去咗嗰2萬蚊到，仲要佢調轉頭安慰返長輩，慘過食屎」、「唔明兩老嘈嘅點喺邊，幾時生又控制唔到」。亦有網民不同意樓主指津貼生效日期應推遲，「咁點都有條界線㗎啦，早啲派咁都有得嘈」、「就算10個月後，都同樣會有人爭少少拎唔到」。

不過，有較多人意同樓主看法，認為措施生效日期並不理想，「個生效日期又係set得衰嘅，本身有咗一定會生嗰啲根本就唔使鼓勵」、「你啱嘅，應該10個月後先生效，先叫做鼓勵到人生仔，而家只係造就到一班人坐到順風車拎到20k，同樓主呢啲差一日嘅慘慘豬」、「樓主係廢，但鼓勵生育玩即日生效的確係零邏輯」。

（連登討論區）