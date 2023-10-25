施政報告`｜派$2萬鼓勵生育　網民指這問題才是重點：如有心應該…

【施政報告2023／初生嬰兒／生仔津貼／懶人包／生育措施】特首李家超發表新1份《施政報告》，鼓勵生育政策是焦點之一，政府將向初生嬰兒派發一筆過2萬元現金津貼，以試行形式實施3年。

不過大批網民質疑此措施成效，「咩人會因派2萬而生B？」、「2萬都唔夠坐月啦」、「求教2萬點養1個BB」，「好似無咩用」，認為生育與否重點在於住屋問題，2萬元並不足以解決，「住屋先係重點，要有地方」、「有心就每月$2000到3歲，咁先幫到真正有需要嘅人」。也有網民認為「好過冇」，又關注是否有「追溯期」，讓已生育的家庭受惠。



不少網民指出，生育與否重點在於住屋問題，2萬元並不足以解決。（示意圖）

特首李家超公布任內第2份《施政報告》，推出多項鼓勵生育措施，當中向初生嬰兒派發現金津貼是網民熱議焦點，政府會向今日（10月25日）起在香港出生的初生嬰兒，只要父或母是香港永久居民，派發一筆過2萬元現金津貼，以試行形式實施3年。

特首李家超公布任內第2份《施政報告》。（夏家朗攝）

網民熱議紛紛，大批人質疑派錢措施成效，「咩人會因派2萬而生B？」、「2萬一定好吸引啦」、「兩萬都唔夠坐月啦」、「求教2萬點養1個BB」、「派完2萬，仲有大把手尾跟」、「其實有幾多人會為粒『糖』輸間『廠？』」、「香港人唔生就係因為差嗰兩萬，呢個係我今日聽過最好笑嘅笑話」。

亦有不少網民指出，生育與否重點在於住屋問題，2萬元並不足以解決，「生咁多， 屋咁細，大把家庭問題」、「個個月畀兩皮可以諗下，兩公婆返工都冇時間，收工散晒，住屋先係重點，要有地方」、「好似無咩用」、「有心就每月$2000到三歲，咁先幫到真正有需要嘅人」。

也有網民認為，政府推出生育津貼始終可減輕部份人生育壓力，「點都好過冇」，又關注是否設有「追溯期」，讓已生育的家庭受惠。