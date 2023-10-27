衰！的士乘客遺手機被丟街邊　幸好心人執獲交還　驚見司機自拍照

拾獲乘客電話拿來自拍？有港男在失物群組發文，指日前坐的士時遺失手機，事後有好心人聯絡交還，但SIM卡已不見蹤影。他查看電話發現的士司機疑在執到其手機後拿來「自拍」，相簿內有多張自拍照，質疑對方曾想拿其手機去賣，但因為不值錢而「亂掉街邊」，氣得上傳其自拍照公審。有網民看完照片後，笑言司機似撳錯掣自拍，又認為如事件屬實，已可報警處理。



樓主指日前坐的士時遺失手機，事後有好心人歸還，他發現司機曾用其手機自拍。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook「香港失物報失及認領群組」發文，稱10月22日坐的士時遺留手機，事後有好心人執到歸還。他發現的士司機曾用其手機「自拍」，「仲即時掉咗我張sim卡」，懷疑對方曾想變賣，「垃圾機都唔放過，想拎去賣，唔值錢無人要就亂掉街邊」，氣得上傳該司機的自拍照公審。

照片所見，司機疑曾用手機自拍「大頭照」，樓主手機相簿內有多張車廂內部環境、軚盤及司機樣貌的照片。有網民疑問樓主的手機被丟去SIM卡，好心人是如何找到他，他解釋好心人經WhatsApp聯繫他。

網民認為樓主能取回手機非常幸運，「真係好彩有好心人」、「咁都搵得返真係好好」，看過司機的拍攝角度後，懷疑他「似㩒錯影相」，樓主則認為司機是在測試鏡頭。有留言提醒他要為司機「遮樣」，否則有機會被反指「起底」，樓主表示照片是在他的手機裏，也沒有個人資料，拒絕為他遮樣，「香港無肖像權」。

有留言逆風籲樓主放下執着，認為手機失而復得已很好，「唔一定要畀返你㗎，係你自己唔小心點可以賴人呢？」，言論被網民狠批，揶揄「原來執到人哋嘢唔一定要畀返人，又學到嘢」，又提醒拾遺不報可能干犯《盜竊罪條例》。有人認為樓主已有證據可以報警，但樓主回覆覺得作用不大。

（facebook「香港失物報失及認領群組」）