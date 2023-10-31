$35蛋治質素！港女屯門茶餐廳買套餐呻「死得」　網民：最多值$12

是平是貴？有女生在討論區上傳「35蚊蛋治」相片，指購自屯門工廠區的茶餐廳，打開查看後稱「死得」，批評套餐雖連熱飲，但蛋治份量不大，其中1件的蛋只佔麵包的三分一左右。帖文引起熱議，許多網民批評相中蛋治索價35元太離譜，這價錢會預期有「中上水準」，「呢份蛋治收20蚊我都覺得係掠水」，有留言就認為要看地區而定，可能是見工廠區沒食肆競爭才如此開價。



許多網民認為蛋治質素和價錢不符。（親子王國圖片）

樓主在親子王國討論區分享「35蚊蛋治質素」，照片所見，蛋治用上普通白方包，2塊包中間夾有炒蛋再切半，其中1件蛋量正常，但另一件的雞蛋只佔麵包的三分一左右，她大失所望稱「死得」。

樓主表示相中蛋治購自屯門工廠區的餐廳，套餐跟熱檸水，她說「呢間茶記仲有螢光橙色豬扒飯、螢光黃色咖哩飯」，見識過一次又一次後，「今日要割喇」。

蛋治性價比引起熱議，許多人批評太貴，「最多值$12」、「真係離晒譜，自己整好過」、「就算加飲品都太無誠意」、「睇落都覺得嚿蛋好乾，自己整成本5蚊」、「唔好話35蚊，呢份蛋治收20蚊我都覺得係掠水」。

有網民指花35元買蛋治會預期有中上水準，稱現時到便利店買三文治連奶都是23元，又揶揄這蛋治可能大有名堂，「包可能係日本麵粉，蛋係有機嘅日本蛋」。

網民認為這份蛋治就算有飲品也太貴，「收20蚊我都覺得係掠水」」。 （《木棘証人》劇照）

有網民則認為這質素還不算差，主要看購買地點，「有朝上環噏耷茶記，買份蛋治奶茶35蚊，又係咁樣衰，個飽仲要灰灰地色，以後都唔再買」。而樓主說三文治是購自屯門工廠區，網民估計可能無食肆競爭才令價格變貴，「呢度返工嘅人出唔到市區食」，「呢啲不要幫襯茶記，外賣檔都有，我公司樓下$11單雙拼同價」。

（親子王國）