養母嫁養子！53歲女音樂家嫁22歲養子　冀逃出國與其餘養子女團聚

養母下嫁養子？韃靼斯坦共和國一名53歲女音樂家多年前到孤兒院錄製教唱歌節目後，認識1名男童，翌年收養對方，但她和現年22歲的養子經過8年相處後，竟然墮入愛海，最終成婚。事件驚動當地兒童福利部門，要送走她餘下5名養子女，返回照護機構或原生家庭，這對新婚夫婦打算攜同他們逃到莫斯科，在另一處地方「自由生活」。



2人當年仍是養母子，不時合照。（「chizhevskiy.deni_new」instagram圖片）

53 歲音樂家明加利姆（Aisylu Chizhevskaya Mingalim） 曾和當地電視台合作，在孤兒院製作節目，當時她在孤兒院教唱歌，遇到13歲男童奇熱夫斯基 （Daniel Chizhevsky），約1年後收養對方，明加利姆亦另外收養1男4女，總共有6名養子女。另外，明加利姆和前夫有一名親生兒子。

2人本年10月舉行婚宴。（「chizhevskiy.deni_new」instagram圖片）

明加利姆和奇熱夫斯基經過約8年相處，感情開始超出一般養母子關係，2人不時在instagram大曬恩愛，明加利姆坦言他們「擁有相同波長，不能沒有彼此」，最終確定情侶關係，本年10月20日，他們在喀山一間餐廳舉行婚宴。

事件驚動當地兒童福利部門，安排其餘5名養子女送返兒童院，抑或返回家人身邊，明加利姆和奇熱夫斯基計劃攜同該5名養子女逃離韃靼斯坦，她更希望一家人可以在俄羅斯莫斯科「自由自在生活」。

（綜合）