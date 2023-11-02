網傳公屋戶售廚房門索價$1000　網民質疑難脫手　房署原來有規定

公屋廚房門竟然有價有市！有網民在facebook圖文並茂表示，有意放售一道公屋廚房防煙門，開價1,000元，聲言歸還公屋時可能需要，要求買家在黃大仙自取。帖文隨後遭轉載至「連登討論區」，不少網民質疑住戶未必可以出售公屋原有建材，指防煙門已經安裝晶片，房署可以追蹤到去向，亦有人指「還原唔到咪畀錢房署，有幾咁閒」、「怕乜？公屋閒閒地住十幾廿年」。事實上房署規定租戶不准改動廚房門，一旦有任何未經許可的改變，署方將會作出更正，並向租戶收取相關費用。



賣家寫明相中為「還公屋所需的廚房防煙門」，開價1,000元，事後刪除帖文。（facebook群組「香港裝修黑店、中伏經驗、室內設計、傢俬店苦主群」圖片）

賣家在facebook群組「香港裝修黑店、中伏經驗、室內設計、傢俬店苦主群」上載一道廚房門照片，寫明是「還公屋所需的廚房防煙門」，開價1,000元，要求有意購買人士前往黃大仙自取。

帖文被人截圖轉載至「連登討論區」，一眾網民質疑交易或違反房署規定，指出公屋廚房防煙門安裝晶片，相信買賣雙方都會被追究責任。不過不少人亦指即使搬走時未能還原，也有補償方法，「還原唔到咪畀錢房署，有幾咁閒」、「怕乜？公屋閒閒地住十幾廿年」、「幾十年後嘅事再算啦，分分鐘永續間公屋」。

帖文事後已被刪除，涉事賣家的facebook帳戶近乎沒有任何個人資料，以及其他相片，不排除是假帳號。

房署規定公屋租戶不准改動廚房門，一旦有任何未經許可的改變，署方將會作出更正，並向租戶收取相關費用。（資料圖片）

根據房署的《公屋裝修指引》，公屋單位內固定裝置分為甲、乙和丙3類，租戶如果想改動單位設備，必須遵守指引，當中甲類屬於不准許改動，例如廚房門、住戶門牌和隔音窗，一旦被發現有任何改動，署方將會更正未經批准的改動，並向租戶收取有關費用。至於乙類固定裝置改動前要得到房委會批准，例如曬衣架或曬衣桿，丙類則毋需得到批准，例如門鐘和電話裝置。

（綜合）