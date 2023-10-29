美孚單位鐵閘攝紙條　稱電視台欲借場拍劇　住戶思疑：點解上到樓

劇集製作為求逼真，會盡量選用實景拍攝，幕後團隊需要四出找尋合適場地。近日有美孚新邨住戶發文，指在家門鐵閘發現紙條，內容自稱為電視台代表，表示有意借用單位作拍攝場地，更附有劇集名稱及部份演員資料。該住戶看過紙條不禁起疑，擔心是騙徒所為，於是詢問一眾街坊有否遇到同樣情況，並質疑大廈保安沒有做好把關，「點解佢可以上門？」。



有美孚新邨住戶在家門鐵閘發現紙條，內容自稱為電視台代表，表示有意借用單位作拍攝場地，惟他對紙條可信性抱有懷疑。（資料圖片）

該美孚新邨住戶於facebook群組發文，表示上周四（10月26日）晚上外出時，發現單位鐵閘被攝有紙張，內容自稱是ViuTV代表，因即將製作劇集，有意借用單位作為拍攝場地，「唔知點解會睇中我屋企，有冇邨友都收到信？」。她明言不會借出單位，但對寓所「被選中」感到非常好奇，「點解會揀中我間屋呢？定係其實佢睇中我屋企嘅座向同埋窗外景色以便拍攝？總之10萬個為什麼？」。

樓主提出2大疑點，對紙條可信性抱有懷疑，指紙條內附有的聯絡資料並不可靠，「聯絡人嘅email Address只係一個Gmail，而唔係官方email」。她又不解紙條為何會攝於鐵閘而非放進大堂信箱，「佢究竟幾時攝喺我個鐵閘到？同埋佢憑咩揀我屋企？最大嘅疑問，就係點解佢會入到嚟大廈放入鐵閘裏邊」，直言「擔心佢係咪試探緊啲乜嘢」，呼籲其他收到紙條的街坊保持警覺。

有美孚街坊表示同樣收到相關紙條，內容提及劇集名稱以及演員資料，包括有組合Mirror成員楊樂文（Lokman）、廖子妤及陳健朗等，又指派紙條的人並非針對某一住戶。（《IT狗》劇照）

有美孚街坊表示同樣收到相關紙條，內容提及劇集名稱以及演員資料，包括有組合MIRROR成員楊樂文（Lokman）、廖子妤及陳健朗等，又指派紙條的人並非針對某一住戶，「應該係掃樓咁派，我門口有cam，影到該位人士揸住一疊信攝完我門口，之後行樓梯」、「係個女仔喺昨晚9點幾嚟攝，似乎只攝我個單位，佢攝完去咗對面後樓梯走咗」。

亦有人擔心紙條只是騙徒的詐騙手法，「奇怪只是一張白紙，唔用公司信紙，唔係郵寄，只係攝喺鐵閘咁cheap，似有伏」、「應該打電話去ViuTv 問清楚先至信得過」。有街坊則批評大廈保安未有做好把關，「點解可以畀人上樓，攝封信喺鐵閘先係問題」、「以後係人手揸紙張話派傳單就隨便入大厦，其實管理公司有冇訓示？」。