貓咪棄垃圾桶旁　港男救起揭患病　願打2份工收養：讓你不再流浪

1個好心舉動改變貓咪一生！有港男10月初於柴灣1個垃圾桶旁發現1隻「金影」英國短毛貓，起初以為貓咪走失，遂發文代尋主人。後來他帶小貓接受檢查，發現牠患有隱性睾丸症，估計因「先天不足」而被繁殖場遺棄，因而決定收養。本身已養7隻貓的他，為了照顧「主子」們日常生活，甘願「勸力做2份工」，讓貓咪「從此不再流浪」，好人好事獲得一眾網民激讚，紛紛送上祝福及鼓勵。



港男10月初於柴灣1個垃圾桶旁發現1隻「金影」英國短毛貓，起初以為貓咪走失，發文代尋主人。（fb「柴灣小西灣關注組 2.0」圖片）

該港男10月初於facebook發文，表示在柴灣蝶翠苑附近拾獲1隻小貓，從外觀看來估計是「金影」英國短毛貓。由於貓咪為受歡迎的品種貓，加上「很乾淨又容易俾人抱走」，他當時估計貓咪意外走失，於是發文代尋主人，「如主人見到請出證明搵我拿回」。

不過貓咪的主人一直沒有出現，港男將牠交予獸醫檢查，才發現小貓只有1歲，同時被診斷患有隱性睾丸症，估計因身體狀況被遺棄，「繁殖場知道沒有商業價值就扔掉」。

本身已養有7隻貓的港男為免貓咪無家可歸，決定將牠帶回家收養，更甘願為貓貓們生計努力賺錢，「現在為了你，勤力做2份工，晚上做聽障上門抹車，再做日間聽障上門汽車美容，賺多啲就可以連你養埋，好讓你從此不再流浪」。

港男貼出貓咪被收養後「好食好住」近況相片，表示甘願為貓貓們生計而努力賺錢，又呼籲網民以領養代替購買寵物。（fb「柴灣小西灣關注組 2.0」圖片）

港男又貼出貓咪被收養後「好食好住」近況相片，指早前已安排牠接受絕育，形容現時身體情況良好，「現在佢好ok，跑得跳得」，與其他貓亦能和平共處。他在帖文呼籲網民以領養代替購買寵物，「雖然你領養改變不到現實世界，但對動物來說，牠的世界從此改變」。

好心救貓經歷引來網民激讚，一眾愛貓之人紛紛為港男及其貓咪送上祝福及鼓勵，「好靚好乾淨的貓貓，多謝你收養佢畀佢一個家」、「改變不了大環境，但改變了毛孩小生命」、「要盡力而為，要對自己好，才有力氣對牠們好，加油」、「你都要保重身體健康，先有能力照顧貓貓們，辛苦了」、「就算辛苦回家之後，見到主子開心就開心了！」。