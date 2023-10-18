屋苑突湧入流浪貓！居民自發捐物資建專屬貓角落　獲讚：有愛小區

除了家裏毛孩外，其實流浪毛孩也很需要我們支援！內地有小區近期闖入大量流浪貓，不過該處居民沒有趕走牠們，反而熱心地捐贈貓咪需要的物資，如貓糧、貓窩，亦正因為大量好心人的捐贈，貓窩數量愈來愈多，眾人索性將所有物品移至較為偏僻小角落，猶如打造一個「貓咪專屬住所」，獲網民大讚是有愛小區，「給這個社區的居民點讚」。



內地有小區闖入大量流浪貓，居民熱心捐贈所需物資，打造「貓咪專屬住所」獲激讚。（微博影片截圖）

內媒報道，湖北武漢某屋苑小區日前湧入大量流浪貓，其中一名業主鄭女士指，始於去年社區來了1隻流浪貓，到後來陸續吸引更多流浪貓「進駐」。礙於貓咪們沒有居住的地方，有位善心女生便召集各位住客，希望大家能給小貓們一個有「瓦遮頭」的地方。住客及後一呼百應，紛紛踴躍捐贈物資，分別有貓糧、貓窩、貓砂，日積月累便有了為數不少的貓窩。

鄭女補充，由於物資愈來愈多，大家便將所有東西移至較偏僻的位置，猶如打造「貓咪專屬住所」，同時保證牠們不會被雨淋到。該名善心女生亦會每天在住戶共同群組分享貓咪的情況，除了業主們很喜歡這些貓咪，負責屋苑清潔的阿姨會很有耐心去打掃，物業（管理處）亦同樣支持住客的善舉。

事件曝光後，不少網民都大讚該區居民的善心，「遇到善良人們」、「有愛的小區」、「溫暖的城市」、「提供力所能及的幫助，讓流浪毛小孩可以過冬，給這個社區的居民點讚」、「這才是不求回報的愛」；亦有留言貼心提醒，除了捐贈物資，替牠們絕育也很重要，「請為牠們做好絕育，避免更多流（流浪貓）二代，牠們也能更好的生存」。

（微博）