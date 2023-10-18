年度最倒霉的貓咪　被沙發吃掉神秘消失　還因此得了這個尷尬獎

人倒黴喝涼水都塞牙，但動物倒黴卻是有可能獲獎的。



Hambone Award就是由一家寵物保險公司創立的獎項，自2009年以來，每年都會頒給自己那些倒黴客户中最不走運的一個。比如今年網友投票選出來的倒黴王，小黑貓Giles。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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都説黑貓擅長隱身，但太會隱身也不是什麼好事兒。Giles喜歡蹲在自己家的摺疊沙發下面，所以主人每次把沙發收起來的時候，都要仔細檢查一下貓是不是在裏面。

但危險的是，並不是所有人都知道這一點。

有一天，主人的父母來家裏休息，看到沙發是打開的，就想着幫忙收起來。結果Giles恰好就在裏面，直接來了一個甕中捉鱉，沙發困貓。

估計貓當時感覺像是天都塌了，自己被這隻沙發怪獸給吃了。好在牠最後沒有生命危險，但還是被撞到去醫院縫了針。

在網友的投票中，認為這隻小貓的經歷是最離譜的，於是讓牠贏下了今年的Hambone Award。

這隻貓也因此獲得了獎盃、禮品，另外還以牠的名義給寵物相關慈善機構捐了款。

説起來，這個獎項倒不只是給倒黴蛋的安慰，也算是一個「幸運」獎，一方面是在宣傳寵物都會遭遇哪些困境並引起警示，另一方面也代表這些動物渡過了難關。

這個獎項的來源也很搞笑，當時是一隻名叫Hambone的狗子被困在了冰箱裏，救出來的時候發現牠沒有忘記初心，雖然被凍得瑟瑟發抖，但還是把冰箱裏的火腿吃了，所以獎盃的形狀也正是一塊火腿。

今年還有一些寵物入選，個個都身懷絕技，比如王牌飛行員Miko。有一天，牠的主人突然發現牠的頭部受了傷，少了一塊皮毛。

家裏人好奇到底誰能傷了這個傢伙，貓表示：請看VCR。原來是一隻小鳥路過他家，落在了花壇上。Miko看到就想來個突襲，直接四腿兒奔跑加速踩牆跑酷起飛，但可惜還沒出招，中途就被小鳥一個平A給打斷了施法。

幸運的是，牠只是受到了輕傷，更幸運的是小鳥也保住了小命。

P城愛好者，Grayson Haze。

很多狗似乎在散步的時候對高度都沒有概念，比如Grayson Haze，牠的主人想破頭也沒想明白，為什麼牠會從10米高的大橋上一躍而下，把自己直接摔暈了。

當時主人找了三個人才把狗子抬上來，這個橋的兩端看着就很陡峭：

有可能是牠看到了橋下的水想要跳水玩，但忽略了自己的跳遠能力，更沒有帶降落傘，以至於直接落到了水泥地面上，幸好沒有摔死。

血戰「鉅鹿」的Belle。

都説勇敢狗子，不怕困難，但膽子太大也容易作死。這隻名叫Belle的小狗體型很小，但膽子很大，牠非要和一羣野生鹿打架。

當時家裏的後院走進來幾隻鹿，狗子看到後就興奮了。主人只不過一個轉身的瞬間，牠就趁機脱離了控制，衝了出去奔向了鹿羣，還奔向一頭強壯的公鹿。結果可想而知，鹿悠閒地走了，狗子躺在地上嗷嗷直叫，直接被送進了醫院，好在休養幾天就好了。

真正的熱狗，Jax。

這隻狗子距離上次做完手術不到兩三天，就再次經歷了生死考驗，就因為牠爬上了牀然後在被子裏睡着了。

因為麻醉劑的原因，牠睡着後一直沒有挪動地方，而當主人睡醒發現牠的時候，牠都快因為中暑而斷氣了。

好在降温就好了，這下狗子差點真成熱狗了。

鐵嘴銅牙Josie。

一次撿球體驗讓Josie差點歸西，牠在玩撿球遊戲的時候掉了四顆牙齒，下巴都骨折了。

但沒人看到牠是怎麼做到的，目前懷疑牠在高速奔跑時張開了自己的大嘴，但準頭有些不對，撞到了金屬座椅上。

好傢伙，鐵頭功大戰金剛嘴。

「烏鴉」坐飛機，Rolex。

這隻綠色的小鳥沒有什麼邊界感，牠跟隨主人去別人家做客，看到一扇門被打開後就直接飛了過去。

問題是牠的身法出眾，悄無聲息，開門的人沒注意到牠，忙完就把門關上了，但這一關門，恰好把鳥夾在了空中。

此刻這扇門就如同閘刀一般，當即就把鳥夾成了重傷，直接墜機，好在幸運的是最後搶救了回來。

小鳥：我好像找到了鬼門關，還轉了一圈。

讓手機充電線消失的魔術師，Sunny。

這個家沒有這條小狗，估計都得散，因為牠是真「幹活」，吸塵器都能被牠幹退役了。那天主人離開家的時候，為了防止牠亂吃東西，就把牠安置到了狗窩裏，還放了玩具解悶：

回家後發現狗子帶着狗窩直接位移了，移動到了插排旁邊，同時幾根手機充電線也消失了。

主人給牠拍了片子，結果發現線都在牠肚子裏打結了，另外據説牠連糖果包裝紙都吃。最後這隻狗不得不接受手術，取出肚子裏的異物。

這些倒黴動物的經歷聽着搞笑，但也都代表着危險，值得其他人警惕。希望寵物們在主人的照顧下，都能平平安安吧。

（文中圖片與信息素材來源自網絡）

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