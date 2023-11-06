食紅蘿蔔減肥？女生連續狂食3個月　全身變色成「橙人」　原因是…

「為咗減肥，你可以去到幾盡？」內地1名女生連續3個月狂吃紅蘿蔔，希望達到減肥效果，但有天照鏡時驚見自己臉色特別橙，連手掌都出現類似情況，整個人嚴如「橙人」，友人見狀建議她立即前往醫院求診。醫生檢查後，證實女生身體沒有大礙，但她被大量紅蘿蔔染色，需要多飲水及停止進食有顏色食物，預計大約2個月就能回復正常。



王女連續3個月狂食紅蘿蔔，結果身體變成，連臉色也發橙，仿似「橙人」。（白鹿視頻影片截圖）

《白鹿視頻》報道，北京王姓女生為了減肥，今年7月開始以紅蘿蔔代替零食，每日攝取200克至500克，有時會配上薑黃粉一併炒，這個習慣保持到大約十‧一假期。她隨後去旅行，事後照鏡發現「自己特別橘」，友人聞訊紛紛趕到查看其臉色，除了臉色之外，和朋友相比，王女的手掌都是較橙，友人建議她盡快到醫院檢查。

醫生經診斷後，相信王女被紅蘿蔔染色，但她不太相信結果，要求醫生檢查其肝功能，檢測結果顯示身體機能正常，醫生亦指，王女要多飲水加快新陳代謝，同時停止進食有顏色食物，估計大約2個月臉色就會褪色，有望回復正常。

和其他人相比，王女連手掌都特別橙。（白鹿視頻影片截圖）

由於紅蘿蔔含有可溶性膳食纖維，進入人體後，吸收水分繼而膨脹，因此增加飽足感，有助減肥，所以深受女士歡迎。不過，如果短時間進食太多紅蘿蔔，過多胡蘿蔔素會在皮膚上沉積，形成胡蘿蔔素血症，症狀就是皮膚變色，最嚴重就是全身皮膚變色，但只會影響人體外觀，只要減少攝取含胡蘿蔔素的食物，膚色就會逐漸正常。

（綜合）