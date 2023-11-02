搭短途機遇小孩喊足全程　台男公審家長要求現身道歉　網民熱議

搭飛機最怕遇到小朋友哭泣，同機乘客即使不滿也只能忍讓。台灣1名男子在網上大呻，日前乘搭飛機由日本沖繩前往台灣，有小朋友由起飛喊到抵台，「走去經濟艙前哭，走到艙尾也哭」，連空姐都無法安撫。他不滿該位家長「不見對其他乘客有一絲歉意，就躲在艙尾等大家下機」，批評對方沒有家教，而且束手無策只放任小朋友哭泣，要求涉事家長道歉。

帖文引發多名網民爭論，有人支持台男，「我自己有小孩，但我不會帶上飛機吵別的乘客，不是有小孩就免死金牌」、「其實自己有小孩，我也不能理解會讓小孩哭全程而絲毫沒有歉意的家長」。亦有人持相反意見，「要看小孩多小吧，有的真的小得沒辦法用言語溝通，那家長也是真的沒辦法呀！而且感覺也已經躲到艙尾了，已經最大程度的避開大家了」。



樓主表示，搭飛機時有小朋友喊足全程，家長苦無對策，而且沒有道歉。（Getty Images/示意圖）

樓主在facebook群組「爆怨公社」上載機票表示，本年10月27日下午2時許，乘搭飛機由日本沖繩前往台北，抱怨該班航班的1位小朋友從起飛後5分鐘便開始哭，直至飛機降落為止，「整個航程全部乘客都在聽你家小孩哭，走去經濟艙前哭，走到艙尾也哭」。空中服務員見狀也曾幫忙安撫，「卻不見你對其他乘客有一絲歉意，就躲在艙尾等大家下機」。

樓主批評該位家長既沒有家教，也不懂家教，「放任你的小孩歇斯底里的哭，卻束手無策」，更指如果涉事家長看到帖文，希望對方現身道歉。

樓主表示，全部乘客聽住小孩哭聲，家長理應道歉。（Getty Images/示意圖）

帖文引起熱議，網民分成2派爭論，有人支持台男，「我自己有小孩，但我不會帶上飛機吵別的乘客，不是有小孩就免死金牌」、「其實自己有小孩，我也不能理解會讓小孩哭全程而絲毫沒有歉意的家長」、「真心建議小孩無法控制的年紀就別出遠門了，一路上一直吵，何必花錢折磨自己，還帶上別人」。

亦有人持相反意見，「要看小孩多小吧，有的真的小得沒辦法用言語溝通，那家長也是真的沒辦法呀！而且感覺也已經躲到艙尾了，已經最大程度的避開大家了」、「很多人不懂小孩因為氣壓的關係，耳朵會痛，請讓孩子吞水喝奶」。

（facebook群組「爆怨公社」）