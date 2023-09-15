飛機降落後應否「未停定就企起身攞行李」？反對派：行李輸送帶見

疫情解封後，民眾紛紛出國旅遊。



不過有台灣網友搭乘飛機回台，在飛機剛降落還在滑行時，看到就有乘客站起來開啟上方的行李櫃，立即遭空姐制止。

對此他相當好奇：「只有台灣人下飛機這麼急的嗎？」引發網友共鳴。

也有人表示是為了早點到輸送帶以免行李被拿錯（點圖看原文及更多網民意見）：

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原Po在PTT發文表示，8日搭飛機回台，除了觀察到有人在飛機降落尚未停妥時就起身要開行李櫃外，飛機停好後全部的人同時起身、急著打開行李櫃拿東西，甚至機門還沒打開，就都已經站著排隊了，讓他忍不住好奇是不是只有台灣人下飛機這麼急？

貼文一出網友熱烈回覆「對！我看到都是台灣人在急急急，歐洲人超悠哉」、「尤其是飛回台灣的航班特別容易」、「在那裡搶第一，結果還不是在行李輸送帶那邊等」、「分辨是不是台灣人的好方法」。

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不過也有人認為「全世界都這樣」、「外國人也很有很急的」、「華人都是這樣的啦，上次去日本（飛機）才剛滑到定位，後面排的就打開上層拿包包往前狂衝想快一點下機」、「很好啊，飛機上超擠的早點下去不好嗎」、「台灣人雖然多會提早站起，但下機還算有秩序」。

還有網友分析一關鍵原因「以前巴士養成的習慣，不趕快站門邊下一站就pass了」、「巴士司機不等你」、「搭巴士的壞習慣帶上飛機啊，不意外」。

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