父女戀相差32歲！26歲女網紅與58歲富商夫育22子女　目標生105孩

各國政府都希望鼓勵生育，其中港府早前宣布會向每名初生嬰兒的父母派發2萬元獎勵金，並縮短輪候公屋年期，暫未知成效。而歐洲國家格魯吉亞（Georgia）1名26歲女子就非常有生育意願，早年結婚後誕下1名女兒，其後和58歲富豪丈夫再婚，繼而向多名代母支付47萬拉里（約136萬港元），總共生下21名孩子，22名子女年齡由2歲至8歲，人妻稱終極目標是生夠105名孩子。惟好景不常，富豪丈夫最近入獄，這位媽媽要獨自承擔育兒責任，唯有堅強生活，甚至出書分享自己心路歷程，因而成為網紅，其instagram帳戶吸引約23.2萬人追蹤。



26歲網紅克里斯蒂娜和58歲富商加利普建立龐大家庭，夫婦育共養育22名子女。（instagram「batumi_mama」圖片）

26歲網紅克里斯蒂娜（Kristina Ozturk）來自俄羅斯莫斯科，曾在上1段婚姻中懷孕，誕下1名女兒，叫作維多利亞（Victoria），今年8歲。她離婚後前往格魯吉亞沿海小鎮巴統（Batumi）度假，其間認識經營房地產、運輸和酒店業務的58歲富商加利普（Galip Ozturk），加利普於1996年被控謀殺罪而被判終身監禁，但他一直否認控罪，2018年潛逃去土耳其，繼而再到格魯吉亞。

2人墮入愛海，克里斯蒂娜直言對加利普一見鍾情，形容對方是其「導師、嚮導和童話般的王子」，加利普則大讚克里斯蒂娜「容易相處，嘴唇總是掛住微笑，但同時顯得害羞和神秘感」，直言克里斯蒂娜是其心目中的妻子，「好像一顆未切割的鑽石，內心純潔善良」。

克里斯蒂娜不時和子女合照。（instagram「batumi_mama」圖片）

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他們隨後結婚，居於巴統1幢3層樓高的豪宅。雖然加利普本身已有成年子女，但都希望和克里斯蒂娜擁有孩子，本身計劃每年生下1孩，但很快就發現不足以滿足他們需求，所以2人決定向巴統診所求助，以代孕方式生兒育女，打算建立一個龐大家庭，務求生得愈多愈好。

由2020年3月至2021年7月期間，2人向多位代母支付47萬拉里（約136萬港元），22名子女中，維多利亞是長女，3歲組別有長子穆斯塔法（Mustafa）、瑪麗亞姆（Maryam）、艾林（Ayrin）、愛麗絲（Alice）、哈桑（Hassan）、朱迪（Judy）、哈珀（Harper）、特蕾莎（Teresa）、侯賽因（Hussein）、安娜（Anna）、伊莎貝拉（Isabella）、伊斯梅爾（Ismail）、穆罕默德（Mehmet），以及艾哈邁德（Ahmet），2歲組則有阿里（Ali）、克里斯蒂娜（Kristina）、阿萊娜（Alena）、莎拉（Sarah）、洛克曼（Lockman）、阿爾帕斯蘭（Alparslan），以及么女奧利維亞（Olivia），當中20名子女在2020年出世，只有孻女是2021年誕生。

加利普被判囚8年，令到克里斯蒂娜成為「單親媽媽」。（instagram「batumi_mama」圖片）

要養育多名子女殊不容易，夫婦每年在16名保姆身上花費22萬拉里（65萬港元），而且每周花費1.3拉里（約3.8萬港元）購買嬰兒用品，包括20袋尿片和53包奶粉。

克里斯蒂娜的終極目標是生夠105名小朋友，可惜好景不常，當地警方去年5月上門調查，發現加利普藏有大量毒品，加上揭發他涉嫌逃稅、偽造貨幣和洗黑錢，被捕過程由當地電視台播放，案件提堂後，加利普在藏毒案中被判入獄8年。

克里斯蒂娜重新振作，定期更新instagram交代子女近況和育兒生活，至今吸引約23.3萬人追蹤。（instagram「batumi_mama」圖片）

被迫成為「單親媽媽」的克里斯蒂娜唯有獨自承擔育兒責任，承認很難向長女解釋繼父被捕一事，而且丈夫不在身邊，令她倍感寂寞，不時在instgram抒發情緒，幸得親友安慰，克里斯蒂娜振作起來，不時更新instagram交代子女近況和育兒生活，包括拍攝家庭短片和舉行生日會，至今吸引約23.3萬人追蹤。克里斯蒂娜今年2月出書分享自己心路歷程，包括成為22名子女的母親的感受，希望「一點一點收集和整理對年輕父母最重要的資訊」。

目前克里斯蒂娜未肯定是否會生夠105名小朋友，但現時優先要做的事是照顧好22名年幼子女。

（綜合）