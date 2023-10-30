大埔現色狼？指男子拍胸非禮　港女爆粗怒罵後續竟…　籲注意3特徵

女士們夜歸要小心！有港女於大埔群組發文，指她日前凌晨途經大埔翠屏花園近中國銀行位置時，被1名男子非禮。港女指對方邊哼歌邊拍她的胸部，她於是大聲用粗口指罵，卻沒有作用，最後男子更施施然離去。港女又列出男子3項特徵，提醒其他大埔夜歸街坊要小心。

帖文引來網民及大埔街坊熱議，不少人直呼「恐怖」、「真係難防，希望樓主你冇事啦」；也有網民建議樓主報警，勿放過兇徒，「為大家安全，請報警」。



事發地點為大埔翠屏花園近中國銀行位置。（Google地圖截圖）

該港女於Facebook群組「大埔人大埔谷」發文講述可怕經歷，提醒「各位大埔夜返街坊請留意！提提各位女士夜返真係要小心啲」。樓主憶述，周日（10月29日）凌晨約4時50分行經大埔翠屏花園近中銀位置時，突然被1名迎面走過的男人非禮，「當時佢口哼住歌，迎面行過我身旁之際，伸手拍我右邊胸口」。

由於樓主當時拿着多袋物品，反應不及未有用手抵擋。被拍胸部後，她「大大聲」用粗口斥責男子，惟沒有作用，對方最後更施施然離去，「就算我大聲鬧佢都冇用，佢應該係慣犯來！最後佢施施然走咗，我被佢嚇親，得自己一個又咩都做唔到」。

樓主又列出男子3項特徵，包括「身穿藍色上衣」、「黑色長頭髮束住辮」，以及「皮膚黝黑」，提醒其他大埔街坊「夜晚真係要小心」。

（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

帖文引來網民及大埔街坊熱議，直呼「恐怖」，「佢扮路過咁行過快手就摸真係難防啲，希望樓主妳冇事啦」，又建議樓主報警切勿放過兇徒，「請報警，翠屏出面好多CCTV（閉路電視）」、「為大家安全，請報警」。

另有網民建議如再有類似情況，可用1招「自保」，「如果係發現有陌生人跟住時，即刻打畀親友keep住講電話，話畀佢哋知你喺邊同埋叫佢哋聽到有咩唔妥即刻報警。即使半夜三更一時間搵唔到人都扮傾緊電話」。