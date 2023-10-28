胸襲！港女新蒲崗過馬路　稱遭衝燈男大力襲胸兼咁做　網民籲報警

無論男女也要好好保護自己！有港女於討論區發文，表示日前於新蒲崗等候過馬路時，1名年約20至30歲的「衝燈」男子突然跑近她，伸手摸她胸部並「大力扯」。她當下未及反應，後來疑為衝燈男的父親趕至，向她道歉並急急拉走兒子。事後有街坊告訴港女，稱涉事男子疑有精神問題，令她大感無奈，擔心即使報警亦未必有用。網民紛紛認為事態嚴重，勸樓主報警舉報，不應啞忍，以免更多同類事件發生。



有港女表示日前於新蒲崗等候過馬路時，1名「衝燈」男子突然跑近她，伸手摸她胸部並「大力扯」。（資料圖片）

該名港女於Dcard討論區發文，指上周六（21日）到新蒲崗打算取集運包裹，行經1個十字路口時突然遇襲。她指事發時正站於路邊等候過馬路，看到2名疑為父子關係的男子衝紅燈，其中較年輕、相信為兒子的男子目測20至30歲，衝燈後突然跑近她身邊伸出狼手，「好大力咁胸襲我，佢之後仲要大力扯，差啲連個bra都俾佢扯到移埋位」。

港女驚魂未定一時未能反應，跟隨後方、看似為父親的男子趕至後，立即向她道歉，「講咗聲『唔好意思』」，然後急急將兒子拉走。事後有同樣等候過路、目擊事件的婆婆向港女表示，胸襲她的男子疑似有精神問題，認為即使她「報警拉佢都冇用」。

網民看過港女的經歷也認為事態嚴重，指男子的行為或屬公然襲擊及非禮，認為她不應啞忍。（《今生是第一次》劇照）

無辜被侵犯身體的港女感到難過又無奈，質疑涉事男子為慣犯，但礙於對方或有精神問題，擔心報警亦作用不大，只好提醒街坊注意，「希望各位喺嗰邊出入小心啲，唔好再有受害者」。

網民看過港女的經歷也認為事態嚴重，直指男子的行為或屬公然襲擊及非禮，認為她不應啞忍，就算對方真的有精神問題，也應先要求警方介入調查，「梗係報警，今次扯你bra，下次扯你出馬路點算」、「𠵱家擺明係襲擊加非禮，唔係講句唔好意思就得，個老豆都有問題啦，完全唔制止佢」、「就算告唔入都要報警，等警察留個底」。