殘忍殺妻！24歲女欲離婚　遭丈夫狂砍8刀亡　夫家事後做法惹公憤

人性複雜，縱使夫妻共寢多年，仍難知曉枕邊人的冷血暴力。內地1名24歲女子在家中慘遭丈夫無情殺害，而背後故事更是令人心酸。女子生前長年飽受奶奶刁難，加上丈夫的不體諒，令她身心受創。最終她難忍折磨提出離婚，卻被惱怒的丈夫連砍8刀當場身亡，遺下1對年幼子女。女子死後夫家不但不幫她下葬，也不通知娘家，震怒的娘家人得知後便抬棺上門，並砌磚牆堵門討公道。



河南1名24歲女子芳芳被丈夫連砍8刀致死，遺下1名3歲兒子及尚在哺乳期的女兒。然而，芳芳被殺害已有5天，夫家卻一直不通知她家人，又不為她殮葬，氣憤的芳芳家人於是抬棺上門討公道。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發於上周一（2月20日），河南安陽滑縣桑村鄉楊大召村1名24歲女子楊某芳（化名：芳芳）被結婚多年的張姓丈夫連砍8刀，不幸身亡，遺下1名3歲兒子及尚在哺乳期的女兒。然而被殺害5天，夫家竟然不通知芳芳家人，又不為她殮葬。

據當地媒體報道，芳芳在單親家庭中長大，早年經介紹嫁給了丈夫張某，當時張家給了8萬元（約9萬港元）的彩禮，後來夫家藉詞又「借回」當中的6萬元（約6.7萬港元），卻一直未有歸還。張某收入不高，且收入都交給了母親，在家中亦什麼事都聽母親安排，故婚後一直沒有給芳芳多少家用，反而一直在使用當時給女家的彩禮。從芳芳生前與大嫂的對話得知，丈夫張某只給她2、300元（約230至340港元），卻要她照顧好孩子又要買東西孝敬公婆。

芳芳生前因婆媳關係不佳吃盡苦頭，還在提出離婚之時遭遇殺身之禍。（網上圖片）

由於財政大權都掌握在奶奶手中，照顧孩子的花費壓到了芳芳身上，芳芳為了生計，只好一邊賣小吃一邊照顧孩子，但奶奶卻怪責她「不管小孩」。於是她只好回歸家庭，一心一意照顧一家老小，但奶奶卻不願給她錢，捉襟見肘下，芳芳只好借錢度日，卻導致債台高築。家庭的重擔，加上奶奶時常的責罵、丈夫的不體諒，芳芳最終患上了抑鬱症。

然而，事件未有好轉，芳芳的奶奶處處刁難芳芳，又挑撥小倆口的關係，令家庭關係不斷轉差。芳芳曾向大嫂透露自己不想再與丈夫生活，想離婚，而大嫂就表示不管她做什麼決定，家人都會支持她。最後，芳芳決定向丈夫提出離婚。

然而，她的奶奶得悉後非但沒有緩和衝突，反而挑唆兒子張某教訓芳芳，最終，雙方發生爭執，張男竟在家人的慫恿下，持刀對着芳芳頸部連砍8刀，芳芳傷重倒地，當場離世。

有指芳芳生前曾向大嫂訴苦，大嫂在芳芳死後將對話截圖放到網上，控訴芳芳夫家的不是。（網上圖片）

芳芳離世後足足5天，張某一家竟沒人通知芳芳家人她的死訊，亦不處理她的身後事。直至上周六（25日），芳芳家人才知悉慘案，於是買了口棺材將芳芳安置在張某家中的廳堂，再用紅磚、水泥封死張家大門，然後在磚牆上以紅色油漆寫上大大的「冤」字。棺材前方放了1張小木桌，桌上擺放了果品祭品，芳芳老爺奶奶的照片被放在上面，而芳芳的母親就在棺材旁痛哭。

事件吸引不少村民圍觀拍攝，圍觀者中不乏有對張某父母叫罵的人。而相關照片及影片亦在網上被廣傳，不少網民對芳芳的遭遇感到痛心，紛紛感慨「嫁錯人比不嫁人更可怕」，又敦促相關部門盡快處理。

滑縣縣委縣政府周一（2月27日）發出通報證實殺妻案的事實，而疑犯目前已被拘捕，「公安機關第一時間將犯罪嫌疑人張某豪控制，並依法對其刑事拘留。目前，案件正在依法辦理，張某豪已被檢察機關批准逮捕」。

（綜合）