誤會！坐路邊吸煙被當乞兒　好心女遞$10　長髮男1招化解尷尬獲讚

大埔果然有愛！有港男近日講述爆笑又暖心的親身經歷，指他周二（10月31日）收貨後，坐於大埔一處路邊，邊吸煙邊等候同事前往送貨,，其間1名好心女士經過，疑誤會他坐於地上行乞，於是遞上10元，他只好面露微笑拒絕。事件引來一眾街坊討論，有人大讚女士心地好，亦有人笑言束長髮的事主「造型出事」，才會了發生尷尬境況。



有港男講述爆笑又暖心的親身經歷，指他坐於大埔一處路邊吸煙時，被1名好心女士誤會正在行乞，於是向他遞上10元。（fb「大埔人大埔谷」圖片）

該名長髮港男於facebook群組「大埔人大埔谷」發文講述親身經歷，任職物流業的他指，周二早上在大埔收貨後，「等緊兩個伙記嚟收貨上車送畀客」。等待期間他見有空檔，決定吸煙打發時間，「為咗唔影響街坊出入，所以我先坐埋一邊」，沒料卻引起了「美麗的誤會」。

正當港男坐一邊吸煙一邊等候同事時，1名好心女士行經現場，疑誤會他正於路邊行乞，於是向他遞上10元現金。港男頓時明白對方用意，卻沒有說破真相，僅「笑一笑拒絕咗」化解尷尬。

樓主於帖文中不忘感激該名女士善心，「我衷心感謝啱啱手揸住$10，問我要唔要錢嘅好心太太」，又引用二創歌曲《幾許瘋語》並修改部份歌詞自嘲，「無言踎喺街邊回望以往的片段，似個瘋漢四處偷看，點煙擰轉面」。

港男感激該名女士善心，又引用二創歌曲《幾許瘋語》並修改部份歌詞自嘲，引來網民討論。（fb「大埔人大埔谷」圖片）

帖文引來大埔街坊熱議，有人大讚太太心地好，但建議她將善心留給真正有需要的人，「太太真係好有善心呀！有錢食煙會冇錢食飯咩？煙貴過飯呀大佬」、「食得起煙，窮得去邊！希望太太下次可以幫到有需要嘅人」、「個太太心諗你咁瀟灑，畀你都唔要」、「就咁坐喺到食支煙都識到闊太，勁呀」。

亦有不少街坊認出港男，笑言他束長髮、踢拖鞋送貨的造型是關鍵，稱太太看到他的打扮，或以為他身世落魄，「叫咗你剪頭髮、執下個樣㗎啦老闆」、「成日叫你唔好孭住嗰個袋周圍走㗎啦，博晒啲師奶同情心，又回絕人哋，傷盡天下師奶心」、「你把長毛頭髮加對人字拖鞋加吸煙個樣，令人想起你可憐身世」。